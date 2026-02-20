Mariasela Álvarez niega aspiración a cargo consular

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

La veterana comunicadora Mariasela Álvarez, quien recientemente anunció que su programa “Esta Noche Mariasela” saldrá de la televisión, rechazó rumores que la vinculan con un supuesto interés de ocupar un cargo político en España.

“Falso, yo no voy como cónsul a España ni a ningún país”, negó la Miss Mundo 1982.

En ese sentido, Álvarez recordó que de asumir una posición diplomática de esa naturaleza tendría que renunciar a la ciudadanía española y no está dispuesta a hacerlo por el momento.

La comunicadora aprovechó la ocasión para agradecer la fidelidad y el cariño de la audiencia que la ha respaldado en los casi 14 años al aire.

El último programa de “Esta Noche Mariasela” se transmitirá el jueves 26 de febrero por el canal 9 de Color Visión