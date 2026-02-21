La estrecha relación de Willie Colón con RD y su lazo con artistas como Johny Ventura y Rubby Pérez

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El mundo de la salsa está de luto tras el fallecimiento del legendario trombonista, compositor y cantante Willie Colón, ocurrido este sábado a los 75 años, según informaron sus familiares.

Más allá de su influencia en la música latina, el artista mantuvo una estrecha relación con República Dominicana y expresó en varias ocasiones su admiración por figuras dominicanas.

Uno de los vínculos más significativos fue con Johnny Ventura, a quien definió como su “héroe”. Tras la muerte del llamado “Caballo Mayor” en 2021, Colón recordó públicamente las giras que realizó en el país a finales de los años 60 y principios de los 70 junto a Héctor Lavoe.

“Johnny y yo nos remontamos a finales de los 60 y principios de los 70, cuando Héctor y yo hacíamos giras por la República Dominicana a menudo y durante al menos una semana a la vez”, escribió.

Colón reveló además que Ventura fue su padrino de boda en Cancún en 1991 y lo describió como un “gigante gentil”.

“Johnny tenía clase y elegancia sin pretensiones. Físicamente, una figura imponente que hablaba articuladamente con carisma. Su profunda voz de barítono le sirvió bien en la música y la política”, expresó, al tiempo que recordó su trayectoria como vicealcalde y alcalde de Santo Domingo.

La conexión del salsero con artistas dominicanos también quedó evidenciada en escenarios recientes. En 2024 compartió tarima con Rubby Pérez durante un concierto en Hard Rock Live.

“Un placer encontrarme y coincidir con una leyenda como Willie Colón y compartir tarima. Eso no tiene precio. Son de esas cosas bonitas que la música te permite vivir y dar”, manifestó Pérez tras el encuentro.

En 2003, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) le otorgó un Soberano Internacional, honrando sus aportes trascendentales a la música latina y su impacto en la cultura caribeña.

En 2011, la ciudad de Santiago lo declaró “visitante distinguido” antes de una presentación en esa demarcación, reconocimiento que el propio artista dijo recibir con satisfacción.