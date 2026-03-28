Merengue urbano y típico en voces diferentes

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

El merengue de calle, urbano o mambo y el merengue típico, han encontrado en voces diferentes, una diversidad musical, por los cantantes que le han añadido su toque y esencia.

Artistas de la altura de Martha Heredia, conocida por muchos como baladista, han incursionado en merengue típico, enriqueciendo con su hermosa voz, este género que se ha mantenido en la cúspide popular.

“‘Malos hábitos’ es un típico que se me ocurrió, porque estoy haciendo merengue y dije vamos a meterle un chin de sopita a esto y quedó espectacular”, explicó Heredia, tras lanzar el pasado año “Aprendí”, un merengue con una línea más tradicional.

Otra que viene de navegar en lo romántico con su música pop y se dejó atrapar por el género de la güira y la tambora, es Techy Fatule. La cantante nominada al Grammy Latino, llega junto al grupo Los Socios del Patio y lanzó recientemente el merengue típico “ Mío”, adaptación del tema de Paulina Rubio.

Antes de llegar al típico, Techy ya había lanzado “Que me quedes”, su primer merengue romántico, más adelante lanzó el disco “Mis Merengues Favoritos Live Album Vol. 1”, después continuó con “ Te Voy a Enamorar”, y el merengue de calle “Hombre malo”.

La cantante Scarlet Sky tampoco se pudo resistirse al pegajoso ritmo de la música típica y presentó “Insensible a ti”.

La canción es un remix del éxito de inicios de los años 2000 de la cantante mexicana Alicia Villarreal, en esta ocasión bajo la producción del productor norteamericano de origen criollo Remy Núñez.

“Insensible a ti”, forma parte de un EP que apuesta a los ritmos autóctonos del país, como el merengue y la bachata, con versiones de temas de otros artistas llevadas a estos géneros.

El merengue de calle tiene un nuevo representante con Makaco El Cerebro, el cantante que presenta su primer EP que lleva por nombre “El Sensei Live”, un material audiovisual que contiene siete canciones.

“Fulana”, “Misisipi”, “Joseando”, “Tranquilo”, “Acata Zum Zum”, “Vivo” y “Dando La Para”, son los títulos de los temas que conforman el EP, realizado bajo la sombrilla del sello discográfico de Farruko, Carbon Armor LLC.

“Este es un trabajo creado con mucho amor y respeto para todo mi público. Estoy muy feliz con este resultado, porque tanto yo, como todo el equipo de profesionales que trabajamos en este EP, pusimos mucho empeño para lanzar un producto de calidad”, expresó Makaco.

Aunque la mayoría de los temas fueron escritos por Jordano Luciano de la Cruz conocido como Makaco el Cerebro, el EP también contó con el apoyo de los compositores: Luis Ramón López López, Anthony Josue López López , Alcides Ortiz, Axel Quezada , Adames, Richard de la Oz y Marcos G Perez conocido como Sharo Towers.

La nueva agrupación “Lo de Aki”, lanzó un álbum, “Playlist”, una propuesta que toma canciones urbanas que ya viven en el subconsciente colectivo y las transforma al lenguaje del merengue y mambo callejero, respetando su esencia, pero llevándolas al ritmo que define el país.

Bajo la producción de Dahian El Apechao, la interpretación vocal de José Alberto Rojas conocido artísticamente como Kiko El Crazy, y la mezcla y masterización de DJ Sammy, el proyecto cuenta con ocho piezas musicales que apuesta por un merengue renovado.

El cantante de música urbana El Mayor Clásico, cruzó la frontera y también tomó prestado el merengue el cibao y el pasado mes de febrero lanzó “Ni con el tuyo, ni con e mío”, un jocoso merengue que cuenta con video musical.

Muchos cantantes han probado géneros diferentes al suyo de origen y se han quedado con el cambio, mientras que otros prueban suerte solo en busca de avivar sus propuestas.