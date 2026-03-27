Bachatero Luciano Martínez presenta canciones

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El bachatero Luciano Martínez, con más de treinta años de trayectoria artística, continúa fortaleciendo su carrera con importantes proyectos musicales, entre ellos el lanzamiento de nuevos temas de su autoría titulados “El Mendigo” y “La Vacana”.

Con un transitar sólido dentro de la música de amargue, Luciano Martínez sigue apostando a la creación de contenidos auténticos, reafirmando su identidad como compositor e intérprete de bachata.

Además, el artista de la bachata tiene en el tintero realizar su primera gira musical por todo Estados Unidos a mediados de año.

Estas nuevas canciones prometen conectar con el público por sus letras cargadas de sentimiento y vivencias, características que han definido su estilo a lo largo de los años.

Con esta gira internacional de la mano del empresario artístico Manny Rodríguez, y con estos nuevos lanzamientos, Luciano Martínez reafirma su compromiso con la bachata dominicana, llevando su música a nuevos escenarios y manteniéndose vigente en el corazón de sus seguidores.

Luciano Antonio Martínez, cantante y compositor de bachata, nació en el municipio de Jicomé, provincia Valverde. Desde temprana edad mostró inclinación por la música, iniciando a los 10 años su participación en concursos y festivales escolares en su comunidad.