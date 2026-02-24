Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

En Premios Soberano

Milly Quezada tendrá segmento musical

La presentación de la intérprete de “Entre tu Cuerpo y el Mío”, y “Para Darte mi Vida”, al igual que la ceremonia completa, se transmitirá para República Dominicana por Color Visión (canal 9)

Milly Quezada.

Milly Quezada.

Alexandra Santana
Publicado por
Alexandra Santana

Creado:

Actualizado:

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció que Milly Quezada formará parte del segmento musical de la gala que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, a partir de las 7:00 de la noche.

En un comunicado, difundido en sus plataformas oficiales, Acroarte hizo el anuncio y conjuntamente valoró el impacto musical de “La Reina del Merengue” en la industria de la música. “La incomparable Milly Quezada tendrá un espectacular segmento musical, llevando todo el sabor, la energía y la grandeza que la ha convertido en el ícono femenino más emblemático del merengue”.

La presentación de la intérprete de “Entre tu Cuerpo y el Mío”, y “Para Darte mi Vida”, al igual que la ceremonia completa, se transmitirá para República Dominicana por Color Visión (canal 9) y en Estados Unidos se emitirá por Univisión y en la plataforma ViX.

Sobre el autor
Alexandra Santana

Alexandra Santana

Especialista en periodismode entretenimiento, con más de 10 años de experiencia, más de 10 mil escritos y más de 20 mil horas de trabajo.
tracking