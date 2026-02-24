Milly Quezada tendrá segmento musical

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció que Milly Quezada formará parte del segmento musical de la gala que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, a partir de las 7:00 de la noche.

En un comunicado, difundido en sus plataformas oficiales, Acroarte hizo el anuncio y conjuntamente valoró el impacto musical de “La Reina del Merengue” en la industria de la música. “La incomparable Milly Quezada tendrá un espectacular segmento musical, llevando todo el sabor, la energía y la grandeza que la ha convertido en el ícono femenino más emblemático del merengue”.

La presentación de la intérprete de “Entre tu Cuerpo y el Mío”, y “Para Darte mi Vida”, al igual que la ceremonia completa, se transmitirá para República Dominicana por Color Visión (canal 9) y en Estados Unidos se emitirá por Univisión y en la plataforma ViX.