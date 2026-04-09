Murió Michael Patrick, actor de "Game of Thrones", tras una lucha contra la ELA

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Michael Patrick, conocido por su participación en Game of Thrones, falleció a los 35 años, según confirmó su esposa, Naomi Sheehan, a través de una publicación en Instagram el miércoles 8 de abril.

En su mensaje, señaló que tanto ella como la familia del actor se encontraban profundamente afectados por la pérdida.

“Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte.Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023.Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor”, escribió.

Michael PatrickFuente externa

De acuerdo con la información compartida, Patrick fue diagnosticado con una enfermedad de la neurona motora en febrero de 2023. Este padecimiento, también conocido en algunos contextos como esclerosis lateral amiotrófica (ELA), es una condición progresiva que afecta el sistema nervioso.

Según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke, la enfermedad provoca el deterioro gradual de las neuronas responsables de funciones motoras esenciales como respirar, tragar, hablar, caminar y masticar.

En su emotivo homenaje a Michael Patrick, Naomi dijo que su esposo era un “gigante pelirrojo” y una “inspiración” para los demás.

Naomi Sheehan fue quien dio a conocer que Michael Patrick falleció en Irlanda. (Instagram)Instagram

“Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida”, indicó.

Y añadió: “Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir. Alegría, vitalidad, risa contagiosa. Un gigante pelirrojo. Estamos muy agradecidos a todas las personas que nos apoyaron durante los últimos años”.

Asimismo, Naomi Sheehan compartió la frase favorita del actor, escrita por Brendan Behan, que resumía su filosofía de la vida: “Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”.

La trayectoria de Michael Patrick incluyó participaciones en distintas producciones televisivas. Entre ellas se encuentra la serie Game of Thrones, en la que apareció en uno de sus episodios. Además, formó parte del elenco de otras producciones como Blue Lights, My Left Nut y This Town.

Michael Patrick se convirtió en el primer actor con discapacidad en interpretar Ricardo III de Shakespeare.Instagram

Cabe destacar que en 2024, Michael rompió se convirtió en el primer actor con discapacidad en interpretar Ricardo III de Shakespeare en Irlanda. Su innovadora interpretación le valió una ovación de pie y el reconocimiento de la crítica.

En la versión adaptada, que se presentó en el Lyric Theatre de Belfast, Patrick y su compañero de escritura, Oisin Kearney, reinventaron la discapacidad del personaje.

En lugar de la deformidad física original de nacimiento, hicieron que Richard recibiera un diagnóstico de enfermedad terminal, reflejando la propia lucha de Patrick contra la ELA.

El productor ejecutivo del Lyric Theatre, Jimmy Fay, afirmó que la actuación de Patrick fue “una de las mejores actuaciones jamás vistas en el escenario del Lyric”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre ceremonias o actos conmemorativos.

(Con información de Infobae y EFE)