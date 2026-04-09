Premio Mujeres que Inspiran presenta nueva categoría de Liderazgo Digital

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El Premio Mujeres que Inspiran amplía su reconocimiento al sector femenino con la incorporación de una nueva categoría que indudablemente impactará a las voces que transforman desde el entorno digital.

Liderazgo Digital es el nombre de esta nueva categoría que se suma a la misión del galardón que nació en 2024, para visibilizar y premiar a mujeres que generan impacto positivo, fomentan el diálogo constructivo y en el caso específico de la nueva categoría, emplean las redes sociales como herramientas de educación, orientación e inspiración positiva.

"Las redes sociales tienen un poder inmenso, a través de estas plataformas se puede informar, unir y transformar. Con esta nueva categoría queremos reconocer a quienes usan ese poder para sembrar bienestar y construir comunidad con integridad, en momentos como este que más lo necesitamos", afirmó la periodista Emelyn Baldera, creadora del Premio Mujeres que Inspiran.

Este renglón reconoce, sobre todo, a creadoras que complementen sus contenidos digitales con campañas, iniciativas y acciones responsables. Además, busca poner en valor modelos de comunicación coherentes, con alcance medible y compromiso público.

Baldera informó que las postulantes a la categoría "Liderazgo Digital" serán valoradas según los criterios de creación de contenido original con mensajes constructivos, calidad narrativa y enfoque propositivo en publicaciones, videos o piezas digitales que aporten soluciones, reflexión o educación. Con esta nueva categoría se amplía de seis a siete los renglones que se reconocen en la premiación: Educación, Compromiso Social, Superación Profesional, Líder del Año, Trayectoria Profesional, Emprendimiento y Liderazgo Digital.

La gala del PMQI que será el 23 de junio en el Teatro de Casa San Pablo, cuenta con la producción artística, por tercer año consecutivo, de Elka Núñez, presidenta de Resolto, quien liderará la conceptualización y puesta en escena de la ceremonia. El premio cuenta con el patrocinio oficial del Banco Popular, reafirmando el respaldo del sector empresarial a iniciativas que visibilizan el liderazgo femenino en la sociedad, así como del Ministerio de Cultura.

"Premiar el impacto positivo no solo celebra logros digitales, sino que impulsa modelos replicables de comunicación responsable. Esperamos que esta categoría motive a más creadoras a pensar en el bien común al diseñar su contenido", agregó Baldera, productora ejecutiva del galardón.

La visión de los Premios Mujeres que Inspiran es clara y a través de ellos se busca construir una red sólida de mujeres referentes, capaces de motivar a nuevas generaciones, promover la sororidad y consolidar una cultura de reconocimiento al mérito y el legado femenino en todos los ámbitos.