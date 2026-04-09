Sobreviviente del Jet Set, con clavos en su pierna, se quiebra: “Todos los días me levanto llorando”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El testimonio de una sobreviviente de la tragedia del Jet Set estremeció este jueves la zona cero durante los actos conmemorativos por el primer aniversario del colapso.

Entre lágrimas, la joven mostró su pierna envuelta en gasas -con ocho clavos en su interior- mientras, apoyada en muletas, relataba el dolor que enfrenta desde aquel día.

“¡Ay, Señor, mira! Todos los días me levanto llorando”, expresó.

“¿Qué más tenemos que esperar que pase en este país? ¿Qué más?”, cuestionó entre gritos.

Aunque reconoció que sigue con vida, dejó ver el peso emocional que arrastra.

“Tengo que estar agradecida por estar viva, pero Dios mío…”, dijo.

“Estoy cansada, estoy cansada”, repetía, mientras personas a su alrededor intentaban consolarla.

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años.