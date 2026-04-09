“Me mataron a mi hija”: el grito de dolor de la madre de gobernadora Nelsy Cruz en Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En medio del dolor que marca el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, la madre de la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, fallecida en el colapso, aseguró que la familia vive un profundo sufrimiento y exige justicia.

“Todos estamos viviendo un calvario, no dormimos. Tenemos impotencia”, expresó entre lágrimas Milagros Martínez de Cruz.

“Me mataron a mi hija”, agregó.

La madre de la funcionaria también manifestó su confianza en que el proceso judicial avance.

“Esperamos que los jueces hagan su trabajo, confiamos. De no hacerlo, el Dios que todo lo puede y mueve montañas lo haga”, dijo.

Asimismo, destacó las cualidades de su hija y reiteró el reclamo de justicia.

“Tenía una hija trabajadora y entregada al servicio. Queremos justicia y llegaremos hasta donde tengamos que llegar”, afirmó.

De su lado, Ángela Cruz, tía de la gobernadora, expresó que mantiene la esperanza de que las autoridades actúen.

Nelsy Cruz fue quien alertó al presidente Luis Abinader tras el colapso del techo del centro nocturno. Es recordada por muchos como una heroína. Falleció mientras recibía atenciones médicas.

Sobre la tragedia

El 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set se desplomó sobre cientos de personas, provocando la muerte de 236 víctimas y dejando a más de 100 heridas, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años.