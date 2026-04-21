Kylie Jenner vuelve a enfrentar demanda por presunta discriminación

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La modelo Kylie Jenner vuelve a enfrentar una demanda interpuesta por una antigua empleada doméstica, quien alega haber sido víctima de discriminación por motivos religiosos y de origen nacional.

Según documentos legales presentados la semana pasada en Los Ángeles y obtenidos por TMZ, la querellante, Angélica Vásquez, reclama una indemnización por salarios impagados, angustia emocional y otros daños, además de exigir daños punitivos.

La mujer asegura que comenzó a trabajar como ama de llaves el 10 de septiembre de 2024 y que, desde entonces, fue objeto de un trato hostil y excluyente.

La denuncia también señala que la empleada habría sufrido acoso severo y constante por parte de personas identificadas como Patsy, Elsi y otros miembros del personal. En concreto, alega que fue menospreciada y humillada delante de sus compañeros de trabajo debido a su raza, origen nacional y creencias religiosas.

Angélica, quien se identifica como salvadoreña y católica, sostiene que también le dijeron que "los católicos son gente horrible" y que fue objeto de burlas e intimidación por su estatus migratorio. Además, asegura que le hicieron comentarios que aludían a la deportación de personas de su origen desde Estados Unidos.

Ante esto, dice el documento, la querellante desarrolló ansiedad y "síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático" debido a las condiciones laborales, lo que provocó que sufriera aún más acoso... y afirma que finalmente tuvo que dimitir en agosto de 2025 cuando, según ella, sus quejas no fueron atendidas.