Lemar alcanza el #1 en Monitor Latino con “Para Siempre”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El salsero Lemar continúa consolidando su ascenso como solista al alcanzar esta semana la posición número uno (#1) en el chart Hot Song del formato Salsa de Monitor Latino en la República Dominicana, gracias a su tema “Para Siempre”.

Este logro marca un momento clave en la carrera del artista, confirmando la fuerte conexión del sencillo con el público y su rotación sostenida en las principales emisoras del país.

“Para Siempre” se ha posicionado como una de las canciones más sólidas del género en la radio nacional, destacándose por su carga emocional y una interpretación que ha logrado calar en los oyentes.

Fuente externa

Lemar, cantante venezolano radicado en la República Dominicana, ha venido construyendo un crecimiento progresivo desde el inicio de su etapa como solista, alcanzando importantes posiciones en los listados radiales y consolidando su presencia dentro del competitivo circuito salsero.

El #1 en Monitor Latino no solo reafirma el impacto del sencillo, sino que también posiciona a Lemar como una de las figuras con mayor proyección dentro de la salsa actual, respaldado por datos reales de la industria y una aceptación orgánica tanto en radio como en medios en general.

Actualmente, Lemar continúa desarrollando nuevos proyectos musicales, a la vez que prepara sus próximos lanzamientos, mientras fortalece su vínculo con el público dominicano y la diáspora en el extranjero, confirmando una etapa de expansión sostenida.

El artista se encuentra de gira por Europa, con una agenda activa de presentaciones que refuerza su proyección internacional.