Khris Joe regresa a Santo Domingo: Reviviendo las baladas que hicieron vibrar a generaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A pocos días de su realización, el concierto “Cuando el amor sonaba así” se prepara para celebrar su tercera edición este viernes 20 de febrero en el Hard Rock Café Santo Domingo, consolidándose como una de las propuestas temáticas dedicadas a la nostalgia musical de las décadas de los 90 y 2000.

La producción, a cargo de Pak Productions, estará encabezada por el artista uruguayo Khris Joe, quien asumirá la interpretación de un repertorio centrado en las grandes baladas pop románticas que marcaron una generación. La velada contará además con la participación de invitados sorpresa.

El programa incluirá canciones popularizadas por intérpretes como Luis Miguel, Cristian Castro, Sin Bandera y Luis Fonsi, con arreglos que mantienen la esencia original de cada tema y una puesta en escena enfocada en la cercanía con el público.

Tras dos entregas previas con localidades agotadas, el concepto ha logrado posicionarse dentro de la cartelera musical local como una alternativa dirigida a quienes conectan con el repertorio romántico de finales del siglo XX y principios del XXI.

La empresa productora suma este evento a una trayectoria reciente que incluye presentaciones junto a Caramelos de Cianuro, Aljadaqui y un espectáculo tributo a Queen, producciones que también registraron buena acogida.

Las boletas para el evento siguen disponibles a través de Ticketmax en el enlace oficial: www.ticketmax.com.do