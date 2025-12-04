Zacarías Ferreira lidera el Top Anual de Monitor Latino con su éxito musical

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Zacarías Ferreira cierra el 2025 con un logro extraordinario: su tema “El Amor Tuvo La Culpa” encabeza el Top Anual de Monitor Latino República Dominicana, acumulando 76.60 millones de impresiones y posicionándose como la canción más escuchada del año en el país.

“El Amor Tuvo La Culpa”, con 36 millones de visualizaciones en YouTube, obtuvo además el 1.er lugar en YouTube Music Venezuela y el 2.do en Puerto Rico dentro de la misma plataforma. Su impacto se ha trasladado también a sus presentaciones en vivo, donde el público responde masivamente, siendo una muestra de ello su actual gira por Europa.

El número uno en el Top Anual de Monitor Latino no solo refleja cifras: representa la capacidad de Zacarías Ferreira para mantenerse como referente del género, renovar su conexión con el público y liderar el gusto popular en este 2025.

Como si esto fuera poco, recientemente Ferreira anunció en sus redes el lanzamiento de su nuevo disco, “Mi corazón”, para enero del 2026, demostrando que, con décadas de trayectoria, Zacarías conserva intacto su sello, con letras que exploran el romanticismo con honestidad y una voz que conmueve audiencias de todas las generaciones.