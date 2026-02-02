Aquí están todos los que se llevaron un Grammy este 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los Premios Grammy 2026, celebrados este domingo en Los Ángeles, tuvieron como grandes protagonistas a Bad Bunny, Kendrick Lamar, Billie Eilish y Olivia Dean. La gala, conducida por Trevor Noah, reconoció lo mejor de la música en 95 categorías y dejó momentos históricos para la industria.

El puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el Álbum del Año con un disco completamente en español, Debí Tirar Más Fotos. Su triunfo marcó un hito para la música latina y consolidó su impacto global.

Por su parte, Kendrick Lamar se llevó el premio a Grabación del Año con EoO y también ganó en la categoría de Mejor Álbum de Rap gracias a GNX, reafirmando su liderazgo en el género.

La estadounidense Billie Eilish conquistó la categoría de Canción del Año con Wildflower, demostrando nuevamente su capacidad para conectar con el público y la crítica.

En tanto, la británica Olivia Dean fue reconocida como Mejor Artista Nuevo, confirmando su ascenso en la escena internacional.

La música latina tuvo un papel destacado en la gala. Natalia Lafourcade ganó el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino con Cancionera, mientras que CA7RIEL & Paco Amoroso se llevaron el premio a Mejor Álbum Latino de Rock/Alternativo con PAPOTA. Además, Gloria Estefan triunfó en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical con Raíces.

La ceremonia también brilló por la moda y las actuaciones en vivo, con artistas como Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Tyler the Creator deslumbrando en la alfombra roja y sobre el escenario.