Rechazo a política de Trump
Bad Bunny convierte su Grammy en protesta contra ICE
El puertorriqueño Bad Bunny sorprendió este domingo durante la ceremonia de los Premios Grammy al lanzar un mensaje político en pleno discurso de aceptación. Al recibir su galardón, el artista dijo: “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir… ¡ICE FUERA!”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
El comentario generó una fuerte reacción entre el público presente y en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la postura del intérprete de EoO. Su declaración se interpretó como un gesto de apoyo a las comunidades migrantes y una crítica directa a las políticas de detención y deportación que han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
Bad Bunny, quien se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música latina a nivel global, aprovechó el escenario de los Grammy para visibilizar un tema social y político que afecta a millones de personas.