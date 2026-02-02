Bad Bunny convierte su Grammy en protesta contra ICE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El puertorriqueño Bad Bunny sorprendió este domingo durante la ceremonia de los Premios Grammy al lanzar un mensaje político en pleno discurso de aceptación. Al recibir su galardón, el artista dijo: “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir… ¡ICE FUERA!”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El comentario generó una fuerte reacción entre el público presente y en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron la postura del intérprete de EoO. Su declaración se interpretó como un gesto de apoyo a las comunidades migrantes y una crítica directa a las políticas de detención y deportación que han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.

Bad Bunny, quien se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música latina a nivel global, aprovechó el escenario de los Grammy para visibilizar un tema social y político que afecta a millones de personas.