Artistas, periodistas y radiodifusores honran el Día Nacional del Merengue

El ritmo Bandera Nacional está de fiesta hoy, fecha en que República Dominicana celebra el Día Nacional del Merengue, instituido mediante el Decreto 619-05 del 11 de noviembre de 2005, en reconocimiento al merengue como símbolo de la identidad cultural dominicana.

La fecha conmemora la primera publicación del vocablo “merengue” en el periódico El Oasis en 1854, que circulaba cada domingo en la capital dominicana.

Este símbolo musical de la identidad dominicana fue reconocido por la Organización de Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en 2016.

El júbilo y el entusiasmo de este día ha encontrado cómplices que se han unido a los merengueros para rendir tributo al ritmo por excelencia de la Patria, como son la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora), presidida por Rosa Olga Medrano, y la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae), que encabeza Severo Rivera, unidas con una jornada especial en gran parte de las emisoras del país, que colocarán merengue hoy y muchos de los merengueros estarán presentes en las programaciones con mensajes de apoyo al ritmo.

Entre los artistas que grabaron la promoción se destacan Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Bonny Cepeda, Dioni Fernández, Jandy Ventura, Pochy Familia, Kinito Méndez, Tito Kenton, Marcos Caminero y Sivio Mora.

Además, Miriam Cruz, Joseph Fonseca, Javish Victoria (Conjunto Quisqueya), Ramón Orlando, Willie Hierro, Víctor Roque (La Gran Manzana), Eddy Herrera, Sergio Vargas, José Virgilio Peña Suazo, Rafa Rosario, Krisppy, Giovanny Polanco y Fefita La Grande. Asimismo, Irisneida Santos, Franklyn Rivers, la maestra Josefina Miniño, Yokaira Martínez (La Doncella del acordeón) y Monchy Capricho.

Charla sobre merengue

También hoy, Adopae realizará el conversatorio “El merengue y sus exponentes” en la sala Aida Bonelly del Teatro Nacional, a las 7:00 de la noche. La actividad cuenta con el apoyo del Banco Popular y el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Los expositores serán el compositor Mario Díaz, el periodista y escritor Fausto Polanco y el merenguero Pochy Familia.

Eddy Herrera

El ganador del Grammy Latino como Mejor Álbum Tropical, se refirió a esta gran celebración: “Hablar del Día Nacional del Merengue es de tanta alegría y felicidad, pero sobre todo orgullo, porque es hablar de la República Dominicana, de nuestra bandera, de nuestra Patria. Es un día icónico e importante para todos los dominicanos, y para mí, con una carrera de 40 años, es un privilegio ser dominicano, ser artista y especialmente merenguero. ¡Que viva el merengue!”.

Pochy Familia

“Este es un día tan especial para mi. Primero porque soy merenguero nato; creo que acerté al escoger este oficio de la música y el merengue para hacer de este ritmo mi vida”, comentó Pochy Familia.

El creador de La Coco Band agregó que el merengue ayuda a olvidar las penas, porque es un género musical que se caracteriza por la alegría, invita a bailar. “El Día del Merengue nos hace sentir orgullosos como dominicano, en cualquier parte del mundo”.

Kinito Méndez

“El Hombre Merengue” saludó el día del ritmo Patrimonio Cultural de la Humanidad: “La música dominicana nos ha dado grandes artistas y ha traído al país tantos turistas que adoran el merengue, nuestro sabor, nuestra alegría. Vamos a celebrar este día y a gozarlo como sabemos, a merengazo limpio”.

Frank Ceara

Para el artista dominicano Frank Ceara, el merengue se ha convertido en nuestro mayor patrimonio cultural, “y representa la alegría y la identidad de cada uno de los dominicanos”.

El intérprete de “¡Ay, amor!”, precisó que el merengue se ha vuelto el ADN de nuestra gracia y es la mejor fotografía de nuestra cara para el mundo.

Peña Suazo

“Somos uno de los pocos países que puede darse el lujo de tener merengue, bachata, perico ripia’o, denbow, mangulina. Felicito a todos los merengueros en este día, y reconozco a todos los que nos abrieron el camino: Johnny Ventura, Félix del Rosario, Wilfrido Vargas, Aramis Camilo, Los Hermanos Rosario y muchos más”.