Por categoría: ¿Quiénes podrían ganar los Grammy 2026, según expertos?

La competencia es feroz. El dominio de Kendrick Lamar continúa en los Premios Grammy 2026, donde lidera las nominaciones con nueve. Le siguen de cerca Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor y compositor canadiense Cirkut, con siete cada uno. Le siguen Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas y Serban Ghenea con seis.

¿Pero quién ganará? ¿Quién hará historia en la 68.ª edición de los Premios Grammy el 1 de febrero?

Maria Sherman y Jonathan Landrum Jr. , de Associated Press, analizan las reñidas carreras hacia la gloria de los Grammy.

Álbum del año

“Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny; “Swag”, Justin Bieber; “El Mejor Amigo del Hombre”, Sabrina Carpenter; “Que Dios los Ordene”, Clipse, Pusha T y Malice; “Mayhem”, Lady Gaga; “GNX”, Kendrick Lamar; “Mutt”, Leon Thomas; “Chromakopia”, Tyler, the Creator.

SHERMAN: Empecemos con los grandes. La victoria del año pasado con “Cowboy Carter” era algo que Beyoncé esperaba con ansias. Eso, y la evolución del electorado de la Academia de la Grabación, bastan para inspirar esperanza de que los ganadores pronto estén en sintonía con el espíritu cultural actual. Pero el cambio es lento, y lo más probable es que Lady Gaga sea premiada. “Mayhem” es un gran álbum, pero su victoria se centrará más en la narrativa —reconocer a una artista revolucionaria con su disco que la ha vuelto a poner en forma— que en quién debería ganar realmente este año. Ese es “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny. (No olvidemos que todos los miembros de la Academia Latina de la Grabación fueron invitados a unirse a la Academia en 2025, pero no está claro cuántos pueden votar). Al mundo le encantaría ver ganar por primera vez un álbum en español: Bad Bunny volvió a ser el artista con más reproducciones a nivel mundial en Spotify el año pasado.

También está "GNX", que también merece la victoria. Pero la ceremonia de 2025 se sintió como la vuelta triunfal de Kendrick Lamar, e incluso con tres álbumes de rap nominados en el primer puesto, no está claro si los votantes le darán el reconocimiento que merece.

LANDRUM: Entiendo el atractivo de una narrativa innovadora, especialmente en un campo tan representativo a nivel mundial. Pero esta categoría suele recaer en el proyecto que se movió con mayor fluidez en múltiples ámbitos sin necesidad de explicación. “GNX” se mantuvo activo en la música, los deportes y la cultura cotidiana durante todo el año. No olvidemos que las canciones “Luther” y “Squabble Up” mantuvieron una larga trayectoria; “TV Off” se popularizó con el eslogan “Mustard”; y “Dodger Blue” extendió el proyecto a la cultura deportiva durante la carrera por el campeonato de los Dodgers de Los Ángeles. Mucho respeto a los demás nominados, pero Lamar presentó un álbum con una estructura muy definida que fluyó con naturalidad. Ese tipo de presencia sostenida suele tener más peso que el impulso generado en torno a un solo tema.

Disco del año

“DtMF”, Bad Bunny; “Manchild”, Sabrina Carpenter; “Anxiety”, Doechii; “Wildflower”, Billie Eilish; “Abracadabra”, Lady Gaga; “Luther”, Kendrick Lamar con SZA; “The Subway”, Chappell Roan; “APT.”, Rosé y Bruno Mars.

LANDRUM: Si hay una canción que se siente a la vez ineludible y espontánea, es "APT". Me fijo en las canciones que los oyentes, especialmente los más jóvenes, incluyendo a mi hija que pronto cumplirá 6 años, siguen escuchando en rotación. La canción se adapta fácilmente a diferentes edades, plataformas y fronteras. Bruno Mars aportó un sentido de estructura comprobado que los votantes aprecian, mientras que la presencia de Rosé refleja la creciente comodidad de la academia con la influencia del pop global. Si gana, lo cual creo que ocurrirá, Rosé se convertiría en la primera artista de K-pop en conseguir el premio a la grabación del año. Creo que es hora de hacer historia.

SHERMAN: Por todas las razones que mencionaste, además de su total ubicuidad y arraigo cultural, "APT" es la candidata más probable. Pero como el premio a la grabación del año busca destacar la interpretación y la producción (a diferencia de la canción del año, que se centra en la composición), "luther" debería ganar.

Canción del año (premio al compositor)

“Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga y Andrew Watt; “Ansiedad”, Jaylah Hickmon; “APT.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park y Theron Thomas; “DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Hugo René Sención y Tyler Thomas Spry; “Golden”, EJAI y Mark Sonnenblick; “Luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe y Kamasi Washington; “Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter; “Wildflower”, Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell.

SHERMAN: Este año no hay “Not Like Us”, pero hay mucha competencia. Billie Eilish y Bruno Mars regresan, dos de los favoritos indiscutibles de los votantes de los Grammy. Sería su tercera victoria en esta categoría, la mayor cantidad para cualquier artista. Y no sería prudente descartar la colosal “Golden”, aunque podría otorgarse en otras categorías. Todo apunta a que Lady Gaga se alzará con el premio. Ha sido nominada en esta categoría cuatro veces sin obtener ninguna victoria. “Abracadabra” podría llevársela a casa, y para muchos, se sentirá más justificado que un premio a álbum del año.

LANDRUM: Estoy de acuerdo. La competencia es dura aquí. Pero esta categoría a menudo se reduce a la precisión. Y “Abracadabra” tiene una construcción firme e intencional, moldeada por el renovado enfoque de Lady Gaga en la construcción lírica y la intención melódica. Eso fue algo de lo que hablamos antes del lanzamiento de su álbum. Se percibe esa disciplina en la propia composición, donde cada verso aporta su propio peso.

Mejor artista nuevo

Olivia Dean; Katseye; Las Marías; Addison Rae; sombr; Leon Thomas; Alex Warren; Lola Young.

LANDRUM: Esta categoría premia cada vez más a los artistas que llegan con una identidad plenamente formada. Leon Thomas se distinguió al presentar una obra cohesionada, en lugar de un momento impulsado únicamente por la visibilidad. "Mutt" refleja disciplina en la composición, fluidez en el género y una perspectiva clara, forjada durante años de experiencia. Esta base suele resonar cuando los votantes piensan a largo plazo.

SHERMAN: ¡Se han presentado argumentos! Thomas es un candidato ejemplar. Pero hay otros factores. Si el streaming fuera la métrica definitiva, este sería para Alex Warren, cantante de "Ordinary". Pero rara vez lo es. En esta categoría, el nombre de Olivia Dean es el que más se ha mencionado.

Mejor interpretación de dúo/grupo pop

“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande; “Golden”, HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI; “Gabriela”, Katseye; “APT.”, Rosé y Bruno Mars; “30 for 30”, SZA con Kendrick Lamar.

SHERMAN: Tres de estos nominados podrían considerarse K-pop, o al menos, cercanos al K-pop: “Golden”, “APT.” y “Gabriela”. Si alguno de ellos gana, será la primera vez que un artista de K-pop gane un Grammy, ¿y a quién no le gustaría ver eso? “Golden” parece la más probable. Si la canción de Lamar y SZA fuera “Luther” en lugar de “30 for 30”, la conversación sería diferente.

LANDRUM: Para mí, esta canción es una elección difícil entre "Golden" y "APT". Pero le doy una pequeña ventaja a "APT". Lo que la distingue es su equilibrio. También cuenta con la participación de un favorito de los votantes: Bruno Mars. La colaboración entre él y Rosé se siente consolidada, sin que ninguno de los dos compita por un espacio. Mars sabe cómo crear interpretaciones que los votantes reconocen constantemente, y Rosé encaja a la perfección en esa estructura. En esta categoría, la cohesión suele ser más importante que la ambición.

Mejor álbum de rap

“Que Dios los arregle”, Clipse, Pusha T y Malice; “Glorioso”, GloRilla; “A Dios le gusta lo feo”, JID; “GNX”, Kendrick Lamar; “Chromakopia”, Tyler, the Creator.

LANDRUM: Si creo que “GNX” merece el premio al álbum del año, esta categoría ni siquiera debería ser un debate. La misma lógica se aplicaría a Tyler, the Creator: no deberías coronar el álbum en la cima e ignorarlo en su género. “GNX” es cohesivo, citable y culturalmente dominante sin seguir el algoritmo. Eso es rap en su máxima expresión.

SHERMAN: No hay competencia. “GNX” es más que un álbum, es un modelo a seguir, y merece ser premiado como tal.

Mejor álbum de country contemporáneo

“Patrones”, Kelsea Ballerini; “Cazador de francotiradores”, Tyler Childers; “Evangeline contra la máquina”, Eric Church; “Maravillosamente rota”, Jelly Roll; “Postales de Texas”, Miranda Lambert.

SHERMAN: Este año, los Grammy cambiaron el nombre de álbum country a álbum country contemporáneo y añadieron la categoría de álbum country tradicional, una distinción que existe en otros géneros. Pero la noticia llegó justo después de que "Cowboy Carter" ganara el premio al mejor álbum country, lo que generó críticas negativas en línea. En esta edición inaugural, "contemporáneo" parece significar "country que incluye elementos de otros géneros y/o narrativas de izquierda". En el caso del primero, el ingenioso country-rock de Eric Church podría convencer a los votantes sobre las afectaciones pop de Kelsea Ballerini, el fraseo hip-hop de Jelly Roll o el eclecticismo de Tyler Childers.

LANDRUM: Como dijo Jelly Roll en una entrevista con Maria, es su momento. Y le creo sin duda. Este álbum encaja a la perfección en la nueva categoría: una producción emotiva, honesta y con fluidez de género, y una narrativa que conecta más allá del público country tradicional. Él expandió este género, y creo que a los votantes les encanta un momento que se siente oportuno y redentor. Este álbum cumple con ambos requisitos.

Mejor álbum de R&B

“Amada”, Giveon; “¿Por qué no más?”, Coco Jones; “La Corona”, Ledisi; “Escape Room”, Teyana Taylor; “Mutt”, Leon Thomas.

LANDRUM: Solo hay un álbum en esta categoría que también está nominado a álbum del año, y eso importa. "Mutt" se distinguió por su moderación, permitiendo que la composición y la interpretación fueran lo principal en lugar de un exceso de producción. Esto debería ser un éxito asegurado... y es precisamente por eso que me preparo para que los votantes me sorprendan.

SHERMAN: “Mutt” destaca claramente aquí. Como declaró Ty Dolla $ign a AP en octubre: «Sin duda , el R&B volverá muy pronto». ¿Y a quién nombró como su líder? «Hablamos específicamente de Leon».

Mejor álbum dance/electrónico

“EUSEXUA”, de FKA twigs; “Ten Days”, de Fred again…; “Fancy That”, de PinkPantheress; “Inhale/Exhale”, de Rüfüs du Sol; “Que te jodan, Skrillex. ¡Crees que eres Andy Warhol, pero no! 3”, de Skrillex

SHERMAN: Hay muchos pesos pesados en esta categoría: Fred again…, Rüfüs du Sol, PinkPantheress y más. "EUSEXUA" de FKA twigs causó sensación en 2025. Pero todo apunta a Skrillex, uno de los artistas dance/electrónicos más galardonados con el Grammy, con nueve premios en su carrera.

LANDRUM: Este campo está repleto de declaraciones artísticas convincentes. Lo que le da a "F--- U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but UR Not! 3" de Skrillex una ventaja es la dirección. Impulsa el sonido sin perder su estructura. Ese equilibrio entre experimentación y claridad ha resonado históricamente entre los votantes de esta categoría.

Mejor álbum de pop latino

“Cosa Nuestra”, Rauw Alejandro; “Bogotá (Deluxe)”, Andrés Cepeda; “Tropicoqueta”, Karol G; “Cancionera”, Natalia Lafourcade; “¿Y ahora qué?”, Alejandro Sanz.

SHERMAN: Este trofeo probablemente se lo lleve Natalia Lafourcade o Alejandro Sanz, quien se llevó el premio a la grabación del año en los Latin Grammy 2025 hace unos meses. Aunque se trata de una categoría pop, presiento que los votantes optarán por lo tradicional. Las categorías latinas de los Grammy suelen reflejar también a los principales ganadores.

LANDRUM: Hay una sólida base de tradición en este campo, pero “Tropicoqueta” refleja un avance. Karol G opera con una clara autoridad creativa, equilibrando la accesibilidad con la especificidad cultural. Cuando los votantes se conectan con el momento en lugar de caer en la familiaridad, este tipo de proyecto tiende a destacar.

La 68.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El espectáculo se emitirá por CBS y Paramount+.