Inician las fiestas del Carnaval de Bonao este domingo con su primera salida

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

El Carnaval Bonao 2026 presentará el domingo 1 de febrero nuevas expectativas con la integración y participación de nuevos grupos, atractivas carrozas y personajes pintorescos, convirtiendo cada domingo de febrero en la fiesta popular y cultural de mayor colorido e importancia del país.

Los desfiles de cada domingo de febrero se realizarán en la zona carnavalesca ubicada en la periferia del parque Duarte, donde desfilarán los diferentes grupos, comparsas e individuales, acompañados de los Reyes del Carnaval de Bonao.

Se espera que el público acuda masivamente cada domingo de febrero para disfrutar de la magia y la fantasía de los famosos macaraos y grupos individuales, quienes exhibirán llamativos disfraces y creativas caretas, haciendo de este evento una manifestación folclórica, trascendental e histórica.

“Nos sentimos muy complacidos con el apoyo de nuestros munícipes y de los visitantes de otras ciudades y provincias del país, pues desde su inicio el Carnaval Bonao 2026 ha sido un verdadero éxito”, manifestó Cesar Cerda, presidente del Comité Organizador.

Cada febrero, durante la celebración del carnaval, Bonao muestra sus propias y singulares personalidades que desfilan al ritmo de los tambores. Los personajes del carnaval incluyen comparsas y macaraos, que dan vida a esta tradición.

Cesar Cerda, presidente del Carnaval Bonao 2026, resaltó que se incrementará la cantidad de grupos que participan en la zona del carnaval, por lo que el público asistente se deleitará con un espectáculo rico en vistosidad y esplendor.

“Exhortamos a la gente de mi pueblo y del país a que nos acompañen en este primer domingo del Carnaval Bonao, donde disfrutarán de un día inolvidable”, expresó el presidente de la comisión organizadora de esta actividad cultural.

Luego de finalizar las actividades de la tarde, el Carnaval Bonao presentó, a las ocho de la noche, el gran concierto con el merengue de El Cazzador y la música urbana de Vakeró, en la tarima principal, ubicada en el centro del parque Duarte.

El Carnaval de Bonao es una de las expresiones culturales de mayor importancia en el país, por lo que cada semana y durante todo el mes de febrero atrae a miles de participantes y espectadores. Decenas de ellos ya vivieron el desfile de camisetas con gran emoción, marcando el tono festivo de esta primera entrega.