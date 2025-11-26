Día del Merengue: Rubby Pérez, Johnny Ventura y Joseíto Mateo... voces eternas en el alma dominicana

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Pensar en merengue es pensar en República Dominicana: en su alegría, su calorcito humano y una pegajosa identidad que se baila.

Este 26 de noviembre el país celebra el Día Nacional del Merengue, un ritmo declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y que, pese a las pérdidas recientes, continúa resonando en cada esquina.

Rubby Pérez: la voz más alta del merengue

Rubby Pérez

La ausencia más reciente es la de Rubby Pérez, “la voz más alta del merengue”, quien perdió la vida durante la tragedia del Jet Set mientras se presentaba en tarima.

Su historia, marcada por la resiliencia, contrasta con el éxito que logró en escenarios nacionales e internacionales: antes de ser figura, cantaba en la “esquina caliente” de Herrera a cambio de un pica pollo y cervezas que luego revendía para comprar leche para su hijo.

Su salto profesional llegó con Los Juveniles del Sabor de Baní, donde Aramis Camilo lo descubrió. Con ellos grabó temas como “Se me ha perdido una muñeca” y “Adelita”. Este año obtuvo el Premio Billboard 2025 al Álbum Tropical del Año con “Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!”.

Joseíto Mateo, Rubby Pérez, Johnny Ventura, tres grandes figuras del merengue dominicano.

Canciones como “Sobreviviré”, “Volveré” y “Buscando tus besos” siguen ocupando su lugar en el corazón dominicano.

Johnny Ventura, un "merenguero hasta la tambora"

Johnny Ventura

El 28 de julio de 2021 el país despidió a Johnny Ventura, el “Caballo Mayor”, una figura que marcó generaciones y cuyo estilo definió buena parte del merengue moderno.

Su legado trascendió la música: fue diputado, alcalde del Distrito Nacional y ganador del Gran Soberano 2001 y un Grammy Latino en 2004.

Sus éxitos, como “Patacón pisao” y “Capullo y sorullo”, siguen encendiendo pistas de baile.

Joseíto Mateo, el rey eterno

7 años sin Joseito Mateo

En 2018 falleció Joseíto Mateo, “El rey del merengue”, a los 98 años. Con una carrera que inició en los años 30, grabó más de 30 producciones y recibió reconocimientos como el Gran Soberano 2004 y el Grammy a la Excelencia Musical en 2010.

Temas como “La patrulla”, “La chiva blanca” y “La cotorra de Rosa” mantienen vivo su reinado en la memoria colectiva.

El ritmo que nos define

El merengue es más que música: es un símbolo de dominicanidad. Si el merengue tuviera color, fuera rojo azul y blanco; si se pudiera saborear supiera a arroz, habichuela y carne. Lo que sí se puede es senit.

El Día Nacional del Merengue fue instituido mediante el decreto 619-05, el 11 de noviembre de 2005, como reconocimiento a un género que ha acompañado al país en celebraciones, luchas y transformaciones.

Aunque al pueblo le duele la partida de figuras emblemáticas, sus legados continúan, porque el merengue no solo se escucha: se vive. Celébralo bailando un merenguito hoy!