¡En modo fiesta!: los clásicos navideños que ya están sonando “a to’ lo que da”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Ya se siente la brisita navideña… y también la sabrosura de la época. Desde ahora, los merenguitos empiezan a apoderarse de las calles, las casas y los colmadones, poniendo a los dominicanos “en mambo”.

Aquí te dejamos una selección de clásicos que nunca fallan, esos que ya están sonando “a to’ lo que da”:

“Volvió Juanita”- Milly Quezada

Un himno de nostalgia y reencuentro. Este merengue simboliza el regreso a casa, la unión familiar y la identidad dominicana cada Navidad.

“El pavo y el burro”

Interpretado por grupos como Los Reyes Locos y Los Hijos del Rey, cuenta de forma jocosa la historia de un pavo burlón y un burro trabajador. Un clásico infaltable.

“¿Qué te pasa, viejo año, qué te pasa?”-Rasputín

Un merengue tradicional para despedir el año. Con su letra directa, se ha convertido en la banda sonora oficial del último día de diciembre.

“El vecino está borracho” – Johnny Ventura

Un favorito del Caballo Mayor. Alegre, pegajosa y perfecta para cualquier fiesta donde la risa y el coro no pueden faltar.

“Trulla Navideña” - Conjunto Quisqueya

El espíritu navideño hecho merengue. Un clásico que transforma cualquier lugar en fiesta.

“Salsa pa’ tu lechón” - Johnny Ventura

Aunque en ritmo de merengue, es uno de los temas más icónicos para ambientar la cena navideña dominicana. Tradición pura.