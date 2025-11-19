Merenguitos viejos, pero buenos
¡En modo fiesta!: los clásicos navideños que ya están sonando “a to’ lo que da”
Ya se siente la brisita navideña… y también la sabrosura de la época. Aquí te mostramos una lista de los mejores clásicos navideños.
Ya se siente la brisita navideña… y también la sabrosura de la época. Desde ahora, los merenguitos empiezan a apoderarse de las calles, las casas y los colmadones, poniendo a los dominicanos “en mambo”.
Aquí te dejamos una selección de clásicos que nunca fallan, esos que ya están sonando “a to’ lo que da”:
“Volvió Juanita”- Milly Quezada
Un himno de nostalgia y reencuentro. Este merengue simboliza el regreso a casa, la unión familiar y la identidad dominicana cada Navidad.
“El pavo y el burro”
Interpretado por grupos como Los Reyes Locos y Los Hijos del Rey, cuenta de forma jocosa la historia de un pavo burlón y un burro trabajador. Un clásico infaltable.
“¿Qué te pasa, viejo año, qué te pasa?”-Rasputín
Un merengue tradicional para despedir el año. Con su letra directa, se ha convertido en la banda sonora oficial del último día de diciembre.
“El vecino está borracho” – Johnny Ventura
Un favorito del Caballo Mayor. Alegre, pegajosa y perfecta para cualquier fiesta donde la risa y el coro no pueden faltar.
“Trulla Navideña” - Conjunto Quisqueya
El espíritu navideño hecho merengue. Un clásico que transforma cualquier lugar en fiesta.
“Salsa pa’ tu lechón” - Johnny Ventura
Aunque en ritmo de merengue, es uno de los temas más icónicos para ambientar la cena navideña dominicana. Tradición pura.