Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Música

Merenguitos viejos, pero buenos

¡En modo fiesta!: los clásicos navideños que ya están sonando “a to’ lo que da”

Ya se siente la brisita navideña… y también la sabrosura de la época. Aquí te mostramos una lista de los mejores clásicos navideños.

Llegó la Navidad y también el mambo

Llegó la Navidad y también el mamboIstock

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

Ya se siente la brisita navideña… y también la sabrosura de la época. Desde ahora, los merenguitos empiezan a apoderarse de las calles, las casas y los colmadones, poniendo a los dominicanos “en mambo”.

Aquí te dejamos una selección de clásicos que nunca fallan, esos que ya están sonando “a to’ lo que da”:

“Volvió Juanita”- Milly Quezada

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Volvio Juanita · Milly Quezada Lo Mejor de Milly y los Vecinos ℗ 2015 Vecinos Enterprises, SRL / Distributed by La Oreja Media Group Inc. Released on: 2015-10-21 Music Publisher: EDIMUSICA LTDA (SAYCO) IPI# 230302043 Auto-generated by YouTube.

Un himno de nostalgia y reencuentro. Este merengue simboliza el regreso a casa, la unión familiar y la identidad dominicana cada Navidad.

El pavo y el burro”

Haz una Donacion con PayPal➜ https://bit.ly/2GaomDI REDES SOCIALES: FACEBOOK➜ https://goo.gl/zxkjs4 INSTAGRAM➜ https://goo.gl/JnMxTy TWITTER➜ https://goo.gl/ecXh2L LETRA: Habia una vez Segun dice el cuento Un pavo de granja Que vivia del cuento Siempre se burlaba De un burro que habia Trabajando siempre De noche y de dia Y burro lloraba aaaaaafff aaaaaaafff Y el pavo reia blblblblblblblbllbbl Y burro lloraba aaaaaafff aaaaaaafff Y el pavo reia blblblblblblblbllbbl Fue en un mes de Mayo Que el pavo llego a la granja Y desde ese dia El burrito no tuvo calma El pavo sentado Riendo gozaba Diciendole al burro Trabaja Trabaja!!! Y burro lloraba aaaaaafff aaaaaaafff Y el pavo reia blblblblblblblbllbbl Y burro lloraba aaaaaafff aaaaaaafff Y el pavo reia blblblblblblblbllbbl Pasaron los meses Junio, Julio, Agosto Y el pobre animal Volviendose loco Septiembre y Octubre Y luego Noviembre Y sufriendo asi Le llego Diciembre eh eh Y burro lloraba aaaaaafff aaaaaaafff Y el pavo reia blblblblblblblbllbbl Y burro lloraba aaaaaafff aaaaaaafff Y el pavo reia blblblblblblblbllbbl Y faltando un dia Para una gran fiesta Llevaron al burro A comprar la Cena Y al volver el burro El pavo miro Que no trajo carne Y se pregunto Donde esta la carne Que yo no la veo Donde esta la carne Donde esta la carne Donde esta la carne Que yo no la veo Donde esta la carne Donde esta la carne Y quien no se pone chivo con ese asunto El pavo nervioso Volvio y pregunto Donde esta la carne No la veo yo El burro riendo Con todos los dientes Le responde al pavo Llego tu Diciembre!!!! A comer pavo se ha dicho compai!!! Y el pavo lloraba blblbllblblblblb Y el burro reia aaaaaaafffff aaaaaaaffff Y el pavo lloraba lblblblbllblblblblb Y el burro reia aaaaafff aaaaaaaffff aaaaaaaffff Y el pavo lloraba blblbllblblblblb Y el burro reia aaaaaaafffff aaaaaaaffff Y el pavo lloraba lblblblbllblblblblb Y el burro reia aaaaafff aaaaaaaffff aaaaaaaffff Y el pavo lloraba blblbllblblblblb Y el burro reia aaaaaaafffff aaaaaaaffff Y el pavo lloraba lblblblbllblblblblb Y el burro reia aaaaafff aaaaaaaffff aaaaaaaffff aaaaafff aaaaaaaffff aaaaaaaffff fuente: musica.com Contacto/Negocios:

Interpretado por grupos como Los Reyes Locos y Los Hijos del Rey, cuenta de forma jocosa la historia de un pavo burlón y un burro trabajador. Un clásico infaltable.

 “¿Qué te pasa, viejo año, qué te pasa?”-Rasputín

JULY MATEO

Un merengue tradicional para despedir el año. Con su letra directa, se ha convertido en la banda sonora oficial del último día de diciembre.

“El vecino está borracho” – Johnny Ventura

Provided to YouTube by DistroKid El Vecino Está Borracho (En Vivo) · Jonny Ventura La Agarradera ℗ Caballo Record Released on: 2025-09-30 Auto-generated by YouTube.

Un favorito del Caballo Mayor. Alegre, pegajosa y perfecta para cualquier fiesta donde la risa y el coro no pueden faltar.

Trulla Navideña” - Conjunto Quisqueya

Letra de Trulla Navideña de Conjunto Quisqueya: traigo una trulla para que te levantes traigo una trulla para qus te levantes ésta trulla está caliente ésta trulla está que arde llegamos a la casa vamos a cantar llegamos a la casa vamos a cantar cuando yo cuente hasta tres todo el mundo digan ñaaa 1 2 3 cuando abra la puerta ñaaa 1 2 3 cuando abra la puerta ñaaa abreme la puerta pero abreme la pronto porque sino te la rompo abreme la puerta pero hazlo con favor toma mi regalo y dame dame dame el tuyo yo vine pa' que tu te digas ahorita yo vine pa' que me des un trago yo vine pa' que tu te digas ahorita yo vine pa' que me des un trago abreme la puerta pero abreme la pronto porque sino te la rompo abreme la puerta pero hazlo con orgullo toma mi regalo y dame dame dame el tuyo vamos a formar un bacilon ustedes ponen el ron y nosotros el sabor vamos a formar un bacilon ustedes ponen el ron y nosotros el sabor vamos a formar un bacilon ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Por favor, ayúdame con una pequeña Donación Patreon: https://www.patreon.com/MusicologosRDtv PayPal: https://bit.ly/2GaomDI Sigueme en TikTok: https://www.tiktok.com/@elsencey ¡Suscribete! https://youtube.com/@EstarlinMora12 Redes Sociales del Conjunto Quisqueya: Facebook: https://www.facebook.com/El-Conjunto-Quisqueya-1830896323882406/ Instagram: https://www.instagram.com/conjuntoquisqueyaoficial/ Twitter: https://twitter.com/conjuntoquisqu1 ⚠️AVISO IMPORTANTE⚠️ Si por alguna razón usted encuentra cualquier contenido que le gustaría eliminado, póngase en contacto con nosotros y será eliminado inmediatamente. Reclamaciones: musicologosrdtv@gmail.com Contacto/Negocios:

El espíritu navideño hecho merengue. Un clásico que transforma cualquier lugar en fiesta.

“Salsa pa’ tu lechón” - Johnny Ventura

Provided to YouTube by SongCast, Inc. Salsa Pa' Tu Lechon · Jonny Ventura El Olor de la Lluvia ℗ 1987, Jonny Ventura Released on: 2025-03-22 Auto-generated by YouTube.

Aunque en ritmo de merengue, es uno de los temas más icónicos para ambientar la cena navideña dominicana. Tradición pura.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking