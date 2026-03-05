Draco Rosa estrena “Montserrat”, primer sencillo de su próximo álbum "Olas de Luz"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantautor Draco Rosa, ganador de varios GRAMMY® & LATIN GRAMMY® , estrena hoy “Montserrat”, el primer sencillo y video de su nuevo álbum, Olas de Luz.

“Nacido del caos y el pulso crudo de la vida”, “Montserrat” abre el ciclo de lo que será la nueva producción discográfica del artista.

“Montserrat” no es solo una canción; es una experiencia. Esta pista te lleva a un recorrido por el amor que desafía el tiempo y el espacio, con letras que pintan imágenes vívidas de paisajes impresionantes, recuerdos compartidos y conexiones fatídicas.

Un romance similar al de Drácula, pero con una narrativa tan atemporal, ambientada en un hermoso telón de fondo que es perfecto para esos paseos nocturnos o conversaciones profundas entre amigos.

“Tras 43 años creando melodías, este viaje captura la semblanza de un amor eterno… un disipador de la oscuridad”, comenta Draco Rosa.

El sencillo cuenta con la participación de su legendaria banda y el sonido único de Phantom Vox. El video fue grabado en el Gallery Inn en Viejo San Juan, Puerto Rico, en el mismo cuarto donde parte de la grabación y producción del álbum fue creado.

La dirección del video estuvo a cargo de Redamo Rosa, quien captura la atmósfera íntima y cinematográfica que define esta pieza sonora, resaltando así la conexión especial entre el lugar y la música.

Con el álbum “Olas de Luz”, Draco Rosa te invita a unirte a un movimiento que celebra la vida cruda y la música hecha a mano. Promete ser una joya musical para todos aquellos que anhelan autenticidad en la música, destinado a ser una obra especial para los amantes de la música y coleccionistas de todo el mundo.

Así que conéctate, vibra y deja que “Montserrat” te lleve en un viaje que no olvidarás.

El álbum completo se estrenará el 24 de abril de 2026 y ya se puede pre-ordenar en formato vinilo (Edición Limitada en 180 gramos) y pre-guardar en todas las plataformas digitales.

Acerca de Draco Rosa

A lo largo de su exitosa trayectoria, Draco Rosa ha emprendido giras por todo el mundo, presentándose ante llenos totales y ganando fieles seguidores.

En el 2016, Draco Rosa ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y recibió un título honorífico de Humanidades y Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico.

El múltiple ganador del GRAMMY® y del Latin GRAMMY® ha obtenido varios reconocimientos por su obra discográfica y por sus logros como compositor, músico, intérprete, productor, empresario y humanitario.

Viviendo en las montañas de Puerto Rico, Draco también es un apasionado emorendedor. Ya sea con su café premium, Café Draco Rosa, o su singular estudio de tatuajes, D11 Tattoo & Co., y Caffé PENÉLOPE, personifica el espíritu de creatividad y autenticidad.