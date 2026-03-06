¿Cómo le ha ido históricamente a República Dominicana en el Clásico Mundial?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Con el inicio de una nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol en 2026, la República Dominicana llega no solo como una potencia, sino como la dueña de una de las hazañas más impresionantes en la historia del certamen, aunque también marcada por altibajos que mantienen a su fanaticada en vilo.

Desde el nacimiento del torneo en 2006, el equipo quisqueyano ha demostrado que su apodo, "Plátano Power", es sinónimo de dominio mundial.

A día de hoy, República Dominicana ostenta el segundo mejor porcentaje de victorias y derrotas, solo superado por la hegemonía de Japón.

Echemos un vistazo a la trayectoria del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol:

- 2006 (Semifinalistas): En el debut del torneo, alcanzaron el cuarto lugar tras caer ante Cuba en una semifinal cerrada.

- 2009 (La pesadilla de Holanda): El punto más bajo de su historia. Fueron eliminados en primera ronda tras perder dos veces contra los Países Bajos, un resultado que conmocionó al país.

- 2013 (Invicto): La redención total. Dominicana se coronó Campeón Invicto con un récord de 8-0, venciendo a Puerto Rico 3-0 en la final. Sigue siendo la única selección en ganar el título sin perder un solo encuentro.

- 2017 (Segunda Ronda): Defendieron la corona con fuerza inicial, pero cayeron ante Puerto Rico y Estados Unidos en la segunda fase, terminando con su reinado.

- 2023 (Eliminación Temprana): Pese a tener uno de los "Dream Teams" más temidos, no lograron superar el "Grupo de la Muerte", quedando fuera en primera ronda tras derrotas clave ante Venezuela y Puerto Rico.

Números históricos

- Récord de por vida: 20 victorias - 8 derrotas

- Porcentaje de victorias: .714 (Segundo mejor del mundo)

- Títulos: 1 (2013)

- Mejor Racha: 11 victorias consecutivas (entre 2013 y 2017).

Lideres

Apariciones: Nelson Cruz (4 torneos)

Promedio de bateo: Robinson Canó (.369)

Jonrones: Nelson Cruz y Robinson Canó (3)

Hits: Robinson Canó (31)

Carreras Remolcadas: Robinson Canó (15)

Victorias: Pedro Strop (3)

Efectividad: Fernando Rodney (0.59)

Salvamentos: Fernando Rodney (8)

Robinson Canó

¿Qué podemos esperar de RD en el Clásico Mundial de 2026?

Integrantes del equipo dominicano que nos representará en el Clásico Mundial de Béisbol,

Con la llegada de Albert Pujols como mánager y un núcleo liderado por Manny Machado, Juan Soto, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr., la República Dominicana busca romper la sequía de 13 años sin levantar el trofeo.