Explora 'ARIRANG': El esperado regreso de BTS y su evolución musical

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NUEVA YORK (AP) — La revolucionaria banda de K-pop BTS ha regresado tras una pausa musical de casi cuatro años. "ARIRANG", el quinto álbum de estudio del septeto —RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope—, con 14 canciones, ya está aquí. Y, como corresponde, es un álbum monumental.

“ARIRANG” —titulado así por una popular canción folclórica tradicional coreana que aborda temas como la añoranza, la separación y el amor— es un álbum de proporciones épicas que sirve tanto de reintroducción a la banda como de un claro recordatorio de su posición en la cima de la cultura popular. Esto se evidencia desde el principio: la primera mitad se nutre en gran medida del trap y el hip-hop, un enérgico recordatorio de sus primeros discos de rap. Es una oda a sus orígenes y a su futuro, como queda demostrado inmediatamente en el tema inicial “Body to Body”, que incorpora una melodía de la tradicional “Arirang”.

Tras el enérgico bloque llega el breve interludio "Nº 29", un resonante tañido de campana capturado de la Campana Divina del Rey Seongdeok, la campana más grande que se conserva en Corea del Sur, designada Tesoro Nacional Nº 29 en 1962, antes de un desvío pop con diversos experimentos de género.

El lema del álbum de regreso de BTS es "Nacidos en Corea, tocando para el mundo". No podría ser más acertado: en este disco, el septeto aprovecha sus puntos fuertes ya conocidos y desarrolla aún más su espíritu innovador, llevando la música de su país a una audiencia global ansiosa por volver a escucharlos.

Decir que era muy esperado sería quedarse corto. "ARIRANG" es el primer álbum de estudio de la banda desde que sus siete miembros completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Pero no todo ha sido silencio en BTS: la banda organizó sus alistamientos por etapas, lo que les dio tiempo suficiente para concentrarse en proyectos en solitario durante los descansos del grupo.

El tiempo separados debió haber impulsado su hambre de composición y experimentación: según un comunicado de prensa, el líder RM aparece acreditado en todas las canciones excepto en el interludio. Los demás también contribuyeron: Suga y j-hope en varias canciones, incluyendo “Body to Body”, “Merry Go Round” y “Normal”; Jimin con “They Don't Know 'Bout Us” e “Into the Sun”. V también participó en esta última, así como en “2.0”. Jung Kook participó en cuatro canciones, incluyendo “Hooligan”.

En los créditos figuran varios nombres conocidos: Mike WiLL Made-It, Ryan Tedder, Kevin Parker de Tame Impala y Diplo son algunos de los productores mencionados, y su presencia es innegable. Este último aporta el estilo Jersey club a la enérgica “FYA”; hay una alegría genuina en su letra bulliciosa: “El club se vuelve loco como Britney, nena / Golpéame una vez más”. La producción onírica y psicodélica de Parker se escucha en “Merry Go Round”; la actuación de BTS amplifica el sello distintivo del productor. “Normal” tiene ecos de Taylor Swift con un gancho sutil; esto da paso al trip-hop distorsionado y la melancolía de Pixies de “Like Animals”.

Luego, un breve giro de regreso al trap-pop de la primera mitad. Está el bajo 808 de “They Don't Know 'Bout Us”, que acompaña al tema anterior “2.0”, antes de volver a girar una y otra vez: a la sintetizada “One More Night”, las armonías R&B de “Please” y el cierre acústico y matutino “Into the Sun”, que asciende a una resonante coda de rock 'n' roll. Zig, zag.

Con “ARIRANG”, BTS tenía un listón muy alto que superar: el suyo propio. Su último álbum, “Be” (2020), debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 e incluyó algunos de sus éxitos más conocidos, como “Dynamite” y “Life Goes On”. En “ARIRANG”, no hay “Butter”, ni pop chicle en inglés. En cambio, encontramos a una banda en la cima del panorama musical, que regresa a su trono en sus propios términos: con éxitos bilingües y ambiciones vanguardistas.