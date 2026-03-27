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La merenguera dominicana Fefita La Grande dio a entrever una posible colaboración musical junto a la cantante Martha Candela.

Así lo dio a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

“No hay coincidencia, solo hay hechos. Todo es dicho por Dios y la gloria es únicamente del Señor Jesús”, dijo.

Fefita La Grande y Martha Candela juntas ¿Viene colaboración?

“Gracias @marthacandelard por bendecir mi noche y sobre todo mi entorno, gracias por las bendiciones sobre mis hijos y sobre toda mi familia. A Dios siempre la gloria de nuestro Señor”, añadió.

Mientras, que Martha destacó que la colaboración “ya está cuadrada para Dios”.

De inmediato, la noticia cogió gran aprobación por el público, el cual expresó que ansia escucharlo.