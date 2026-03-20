Soberano 2026: lo bueno, lo incómodo y lo inolvidable

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

La noche del miércoles, la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional volvió a convertirse en el gran punto de encuentro del arte, la televisión y la música dominicana con la celebración de la edición número 41 de Premios Soberano, otorgados por Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). Fue una entrega bien lograda, dinámica por momentos y con varios aciertos en escena, aunque también dejó críticas claras, especialmente en el trato a la prensa.

MOMENTOS MEMORABLES

Desde los asientos del teatro, porque una cosa es ver el espectáculo en vivo y otra en TV, el opening logró su cometido. Fue fiel a estilo de la presentadora oficial Georgina Duluc, funcionó como su carta de presentación, especialmente al recalcar su expresión viral “ya les dije que, si no hay dinero, no me llamen”.

En él hizo referencia a rumores sobre su vida y su personalidad, los cuales manejó con la ironía que la caracteriza.

A su lado, Irvin Alberti se destacó con soltura y carisma, fue una gran noche para él, mientras que Duluc, quien regresó a los escenarios por la puerta grande con este encargo, lo hizo bien, pero, ocasionalmente se sentía algo nerviosa.

Sin embargo, mantuvo su hilo conductor en buen ritmo. En sentido general, ambos conectaron con el público.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la esposa de Dalvin La Melodía subió a recibir el premio de “Revelación del Año” en su nombre, mientras el artista se preparaba para su presentación.

Esa escena tuvo un valor especial para la audiencia que ha seguido de cerca la evolución de la pareja en las redes sociales.

MOMENTOS INOLVIDADLES

Demos un salto al final de la premiación, como en el cine. La entrega del Gran Soberano a Jochy Santos fue uno de los mejores aciertos de la gala, transmitida a nivel nacional por Color Visión y para Estados Unidos por Univisión.

Su trayectoria, sus aportes a la comunicación en materia de radio y TV hacen que el reconocimiento se sienta justo.

El musical con las canciones más sonadas del 2025 fue uno de los números más aplaudido de la noche, especialmente durante la participación de Dalvin La Melodía con el tema que pegó en la radio “Chiquilla bonita”, popularizado originalmente por Marco Antonio Solís. Las bailarinas con atuendos vanguardistas, los aplausos extendidos y generalizados de la audiencia, ya forman parte de un recuerdo difícil de olvidar.

En cuanto al segmento In Memoriam, dedicado a honrar a las figuras fallecidas, la intervención de Georgina Duluc generó opiniones divididas, porque inició con un tono solemne, pero el cierre se tornó casi entre lágrimas y eso provocó que gran parte del público no lograra distinguir si se trataba de un recurso sobre el escenario o de una emoción genuina, quizás esta percepción responde a que la también actriz no suele mostrar su sensibilidad en público.

Además, otro aspecto que no pasó desapercibido fue la ausencia de la destacada comunicadora María Cristina Camilo dentro de las figuras recordadas.

En términos musical, Martha Heredia se lleva los aplausos en este apartado porque mostró una evolución musical notable, sobriedad y madurez vocal. Su nivel emotivo subió al interpretar “Volveré” de Rubby Pérez, en honor a los fallecidos en la tragedia del Jet Set. El teatro le aplaudió pie. ¡Bravo Martha!

En medio de la nostalgia y tristeza colectiva que dejó ese musical, la agrupación Barack entró con un canto de esperanza, con “Todo va a estar bien”.

Un momento inesperado fue protagonizado por Martha Candela, cuando al entregar una categoría, provocó de forma orgánica que el público interpretara junto a ella el coro de “El Candelero de Fuego”. En pocos minutos, la merenguera logró una interacción y conexión con el público más potente que varios musicales completos.

Ya casi al finalizar la entrega, Yailin La Más Viral y Shadow Blow protagonizaron una presentación bien ejecutada con “Solo tú y yo” en versión sinfónica, transmitieron fuerza y química sobre el escenario. En ese mismo sentido, Toño Rosario, quien en esta ocasión se presentó sin Los Hermanos Rosario, logró con su energía poner el teatro a bailar.

PUESTA EN ESCENA

En cuanto a la producción general de los Premios Soberano 2026, a cargo del empresario artístico César Suárez Jr., destacó por su alto nivel, con una puesta en escena con estándares de premiación internacional. Recursos audiovisuales, luces, sonidos y dinamismo bien cuidados.

REVELACIÓN INESPERADA

Uno giro inesperado durante la noche fue la revelación de la productora artística Aidita Selmán, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, tras recibir el galardón en la categoría Espectáculo del Año, al manifestar que todavía la familia de Rubby Pérez le debe una suma millonaria por el espectáculo “Rubby Pérez Infinito”.

En conclusión, Premios Soberano 2026 dejó una mezcla de emociones, una gala con momentos memorables, reconocimientos a trayectorias valiosas, discursos significativos y presentaciones musicales que conectaron con el público, pero también hubo detalles que recordaron que, incluso en una noche de brillo, no todo puede quedar maquillado.