ATENCIÓN: Cortes programados de luz por mantenimiento de ETED este 28 de marzo

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que este sábado 28 de marzo llevará a cabo trabajos de mantenimiento programado y aperturas de líneas en varias infraestructuras de transmisión de 69 kV, con el objetivo de fortalecer la calidad, estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico, así como facilitar trabajos técnicos en subestaciones y empresas del país.

Intervenciones de mantenimiento programado

En la línea 69 kV Los Mina – Templastisa, se realizará el reemplazo de estructuras fuera de servicio, en horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Durante estos trabajos, se verá afectado el suministro eléctrico en las comunidades Boreal, Los Tres Brazos, Las Enfermeras, Los Platanitos, Mil Flores, Mirador del Ozama, Santo Tomás de Aquino, Riviera del Ozama y San Lorenzo, perteneciente a Santo Domingo Este. También se impactarán las empresas Templastisa y Megacentro.

De igual manera, en la línea 69 kV Haina – REFIDOMSA, se ejecutarán labores de mantenimiento preventivo, que incluyen reemplazo de aisladores y postes, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Estas acciones afectarán las empresas Ojiva, Granitos Bojos, REFIDOMSA y PIISA, sin interrupciones en comunidades residenciales.

Aperturas programadas para ejecución de trabajos técnicos

En la línea 69 kV Canabacoa – Diésel La Vega, se realizará apertura programada solicitada por Generadora Palamara – La Vega, para la instalación de un Banco de Baterías, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Como resultado, se verá afectado el servicio eléctrico en las comunidades Moca y La Prenda, perteneciente a la provincia Espaillat, así como en la empresa Zona Franca Industrial La Vega.

Mientras que, en la línea 69 kV Metropolitano – Listín Diario, se efectuará una apertura programada de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., para facilitar trabajos en la subestación eléctrica Haché. Esta intervención impactará el suministro eléctrico en las empresas CODETEL JFK, Banco Popular, Listín Diario y Haché, sin afectar sectores residenciales.

Estos trabajos son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso de impulsar la transición energética y digital de la República Dominicana mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país. La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos en las zonas mencionadas.