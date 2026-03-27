Vuelo a Madrid acumula más de 17 horas de retraso en el AILA

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Un grupo de pasajeros con destino a Madrid, España, permanecía este viernes varado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) tras más de 17 horas de espera, debido a un retraso del vuelo de la aerolínea World 2 Fly.

El vuelo estaba programado para despegar a las 6:00 de la tarde del jueves, pero pasada las 11:00 de la mañana del viernes los viajeros continuaban sin recibir una respuesta clara sobre la causa del retraso.

La situación ha generado un caos mayúsculo en la terminal, donde muchos pasajeros reaccionaron con frustración y algunos incluso de manera violenta al reclamar sus derechos. Entre los afectados se encuentran familias con niños y personas que tenían compromisos en España, quienes denunciaron la falta de información oficial por parte de la aerolínea.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles precisos sobre el motivo de la demora, lo que ha incrementado la tensión en las instalaciones del aeropuerto.