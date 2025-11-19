Los trajes típicos más peculiares de Miss Universo 2025: desde un salmón hasta una tetera

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La 74ª edición del Miss Universo 2025 ha dado de qué hablar y no solo por su diversidad cultural, sino también por los peculiares y llamativos trajes típicos que algunas candidatas llevaron al escenario.

Miss Noruega apareció convertida prácticamente en un salmón humano, un guiño directo a uno de los principales pilares económicos de su país.

Su traje, abierto en los laterales, se desplegaba cuando extendía los brazos, revelando la forma completa del pez. En la cabeza llevaba una estructura triangular que simulaba con sorprendente realismo la cabeza de un salmón.

Desde Asia, Miss Sri Lanka llevó uno de los atuendos más comentados de la noche: una tetera gigante en tonos azul y dorado que formaba toda la parte inferior de su vestuario.

La estructura, montada sobre ruedas, hacía alusión al famoso té ceilandés, también llamado “oro verde”. En la parte superior lucía un vestido rojo que completaba el concepto inspirado en una de las bebidas más emblemáticas del país.

Miss Tanzania, por su parte, apostó por un traje inspirado en una abeja, con antenas, una cola de panal de gran tamaño y amplias alas que sobresalían a su espalda, convirtiéndola en una representación colorida de la fauna y la vitalidad de su nación.