De un onceavo piso

Hallan cadáver en Piantini: autoridades investigan

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de la persona ni las circunstancias que rodean el hecho, lo que mantiene en expectativa a los residentes de la zona.

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

La tranquilidad del exclusivo sector El Retiro, en Piantini, se vio interrumpida la noche de este domingo tras el hallazgo de un cadáver en las inmediaciones de un edificio residencial.

Al lugar se movilizó de inmediato a unidades de la Policía Nacional, el Sistema de Emergencias 9-1-1 y técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las diligencias correspondientes en el lugar.

