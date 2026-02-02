Grammy 2026: estrellas brillan en la alfombra roja de Los Ángeles

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La noche más importante de la música ya está en marcha con la llegada de los artistas a la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, que se celebran este domingo en Arena de Los Ángeles.

Bad bunny

El evento, conducido por Trevor Noah por sexto año consecutivo, reúne a las principales figuras de la industria musical en una gala marcada por la diversidad de géneros y estilos.

Grammy 2026

Entre los nominados más esperados se encuentra Bad Bunny, quien además se prepara para protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl 2026. También destaca Kendrick Lamar, cuyo álbum GNX lidera la lista con nueve nominaciones, consolidándolo como uno de los favoritos de la noche.

Paris Hilton

La moda, como cada año, juega un papel protagónico. Lady Gaga y Tyler, the Creator volvieron a acaparar miradas con sus propuestas arriesgadas, mientras que nuevas generaciones como Sabrina Carpenter, Addison Rae, Olivia Dean y el grupo Katseye hicieron su debut en la alfombra roja con estilos frescos y llamativos.