Las dos caras de una bacteria congelada en un hielo de 5.000 años

Una cepa bacteriana aislada en la cueva de Scarisoara (Rumanía) y oculta en hielo de 5.000 años es resistente a diez antibióticos, pero podría ser una oportunidad para desarrollar nuevas estrategias que prevengan el aumento de esa resistencia y estudiar cómo esta evoluciona y se propaga de forma natural.

Una investigación que publica Frontiers in Microbiology estudia la cepa bacteriana Psychrobacter SC65A.3, que supone tanto una amenaza como una promesa.

Si el deshielo liberara esos microbios, sus genes podrían propagarse a las bacterias modernas, lo que agravaría el problema mundial de la resistencia a los antibióticos, según la investigadora de la Academia Rumana Cristina Purcarea, una de las firmantes del artículo.

Pero además, destacó, producen enzimas y compuestos antimicrobianos "únicos que podrían inspirar nuevos antibióticos, enzimas industriales y otras innovaciones biotecnológicas".

Las cuevas de hielo son uno de los entornos que albergan gran variedad de microorganismos que representan una fuente de diversidad genética aún no estudiado en profundidad.

El equipo perforó un núcleo de hielo de 25 metros en la zona de la cueva conocida como la Gran Sala, que representa una línea temporal de 13.000 años, y secuenciaron el genoma de la cepa encontrada.

SC65A.3, es del género Psychrobacter, bacterias adaptadas a entornos fríos y algunas especies pueden causar infecciones en humanos o animales.