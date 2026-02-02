J Balvin y Bad Bunny dejan atrás diferencias y se reencuentran rumbo al Super Bowl

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El colombiano J Balvin confirmó este domingo que se ha reconciliado con el puertorriqueño Bad Bunny, al que irá a ver el próximo fin de semana en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

"Hablamos el otro día. Súper feliz. Creo que es un hombre que está muy maduro, sabe lo que quiere", declaró Balvin a EFE durante la alfombra roja de los Premios Grammy, en Los Ángeles.

El colombiano aseguró que el próximo 8 de febrero estará entre el público del estadio Levi’s de Santa Clara (California), donde Bad Bunny se convertirá en el primer artista latino en solitario en el medio tiempo en la final de la NFL.

"Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande", dijo.

Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero se reconciliaron públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.

J Balvin está nominado en los Grammy a mejor álbum de música urbana por 'Mixtape' y compite precisamente con el puertorriqueño, con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, y dijo que espera que gane "el mejor".

El colombiano se mostró orgulloso del peso de la música latina en la industria global: "Cada vez va creciendo más. Luchamos para que siga creciendo. Lo que está pasando con nosotros, lo que pasa con Bad Bunny en el Super Bowl", ejemplificó.

Por la alfombra también desfiló el puertorriqueño Rauw Alejandro, nominado a mejor álbum de pop latino por 'Cosa Nostra'.

"En este momento que estoy de mi vida, creo que he conectado todavía más con mi cultura y las historias de mis abuelos y nuestros pioneros. La identidad es algo muy importante que llevo en el corazón", dijo sobre el talento en Puerto Rico.

Además, se mostró orgulloso de su compatriota Bad Bunny: "Benito es uno de los mejores artistas, somos familia, tenemos el mismo apellido. Mucho orgullo. Representa no solo a Puerto Rico sino a todos los latinos del mundo y sé que va a romper el Super Bowl", expresó.

Aunque no podrá estar en presente en la final de fútbol americano, Rauw explicó que lo verá desde casa "con una cervecita y a disfrutar la noche".