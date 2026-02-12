Jandy Ventura representa la identidad dominicana en “Dominicans On The Hill 2026”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El merenguero dominicano Jandy Ventura participó en la octava conferencia anual Dominicans On The Hill, celebrada en el Centro de Visitantes del Capitolio de los Estados Unidos, un encuentro nacional que honra el liderazgo, el servicio y la excelencia dentro de la comunidad dominicano-estadounidense.

La celebración, fundada y encabezada cada año por el congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat, reunió a líderes, figuras públicas y representantes de diversos sectores para destacar el impacto de la diáspora dominicana en la historia y el desarrollo de los Estados Unidos.

En esta edición 2026, el evento contó con un panel especialmente diseñado para representar los pilares artísticos que definen a la dominicanidad: identidad, propósito, influencia y legado. En este espacio, Jandy participó junto a José Alberto El Canario, Adalgisa Pantaleón, Manny Pérez, Techy Fatule, Lumy Lizardo y Ramón Rodríguez Santos, abordando el tema de la identidad cultural, el propósito artístico y la responsabilidad que conlleva la influencia musical y cultural en la sociedad.

Durante el encuentro, el merenguero recibió además una proclama que lo reconoce como líder de la orquesta El Legado del Caballo, reafirmando la continuidad de una herencia musical y cultural que ha trascendido fronteras, generaciones e industrias, y que mantiene vivo el espíritu del merengue como símbolo de identidad nacional.

Su participación reviste un significado especial, al dar continuidad a un legado profundamente ligado a este escenario.

En el año 2021, el inolvidable Johnny Ventura fue recibido en este mismo espacio tras superar complicaciones de salud provocadas por el COVID-19. Posteriormente, en 2022, “Dominicans On The Hill” le rindió un homenaje póstumo en el que participaron destacadas figuras del ámbito artístico, cultural y político.

Hoy, en 2026, es Jandy quien asume ese lugar simbólico, reafirmando su rol como heredero y continuador de un legado que sigue marcando generaciones. Como dominicano cuyo trabajo ha superado expectativas y escenarios, ha construido una representación auténtica en tarimas internacionales, manteniendo profundas raíces en la identidad cultural que lo distingue.

Su presencia en el evento consolida su rol como embajador cultural y confirma que el legado del merengue y de la dominicanidad sigue vivo, evolucionando y dejando huellas imborrables en la historia compartida entre la República Dominicana y los Estados Unidos.