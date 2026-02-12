Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exponente urbano Moncholo La Vainilla, conocido por sus éxitos “Ellos vienen, ellos van” y “Qué perra mi amiga”, sigue destacando en la música con sus pegajosos y llamativos temas que se posicionan en el gusto popular.

Moncholo se mantiene con fuerza en la escena musical urbana gracias a su nuevo EP, “El Técnico”, el cual se encuentra promocionando desde su lanzamiento este 9 de febrero.

El disco, que está disponible en las plataformas digitales, se compone de 8 temas, entre los cuales se pueden mencionar a “Novedad”, “Casería”, “El Abrigo”, “Fly fla”, “Los Pilotos”, “Préndelo”, “Bomba” y “De mentira”.

Moncholo es conocido por su versatilidad, llegando a incursionar en varios ritmos musicales.

Además, se caracteriza por su creatividad y su capacidad para componer y producir éxitos como “Teteo” y “Davirito”, que se convirtieron en himnos de los barrios.

Ha trabajado con artistas como Yailin, Brray, Rochy RD, Tokischa, Ángel Dior, La Perversa, El Fecho RD, El Yala, La Más Doll, entre otros.