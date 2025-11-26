José Alberto 'El Canario': "La salsa se ha mantenido en el primer lugar": ¿Es gracias a Bad Bunny?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

San Juan, 26 nov (EFE).- El salsero dominicano José Alberto 'El Canario', quien ofrece un concierto este miércoles en Puerto Rico para celebrar sus 50 años de carrera, asegura a EFE que el género de la salsa "se ha mantenido en el primer lugar" entre otros ritmos, pese a que algunos intentan desbancarlo.

"La salsa para mí siempre se ha mantenido en el primer lugar, porque yo nunca, en mis cincuenta años, he parado. He trabajado toda la vida sin parar. Lo único que me detuvo fue la pandemia, y desde mi casa hice el libro de mis vivencias que está en correcciones", sostuvo José Alberto Justiniano Andújar, nombre de pila de este veterano salsero.

El cantante resaltó que la salsa ha adquirido un nuevo impulso con el proyecto musical de Bad Bunny 'Debí Tirar Más Fotos', en el que incluyó salsa y los ritmos autóctonos puertorriqueños de la bomba y la plena, lo que ha ayudado a que estos relucieran aún más a nivel mundial.

"Agradezco a Bad Bunny por el movimiento y lo que ha incursionado por la música autóctona y a las nuevas generaciones que se interesen por esta música", aseguró.

José Alberto nació el 22 de diciembre de 1957 en el barrio Villa Consuelo de Santo Domingo, la capital de República Dominicana, donde predominan los géneros del merengue y la bachata pero, a sus 7 años, se mudó con su madre a Puerto Rico.

Puerto Rico es su "plaza" más importante

Para el veterano salsero, Puerto Rico es "la mata" de lo que ha interpretado por más de medio siglo y "la plaza" más importante de su carrera.

"Aquí es donde están los salseros de verdad. Me he sentido siempre bien agradecido de mis colegas que siempre que les llamo o hago un encuentro, siempre es un sí", comentó el intérprete de éxitos como 'Discúlpeme Señora', 'Ese es mi amigo' o 'Hoy quiero confesar'.

En su caso, el ser dominicano, "nunca" ha sido un obstáculo para destacarse en el género de la salsa, donde predominan músicos de otras nacionalidades, especialmente puertorriqueños.

"Soy de los pocos salseros que ha sido aceptado, incluido, por esta tierra y los puertorriqueños. Los puertorriqueños siempre me han dado su admiración, aplausos, y siempre he tenido las puertas abiertas", subrayó.

Ejemplo de ello se verá en su concierto de este miércoles en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, donde tendrá de invitados a los veteranos salseros Tito Nieves, Charlie Aponte y Don Periñón, así como a los cantantes de la nueva escuela de la salsa Luis Vázquez, Carlos García y Christian Alicea.

"Contagiado" con la salsa en Nueva York

A sus diez años, tres años después de mudarse a Puerto Rico, su progenitora decidió radicarse en Nueva York, donde surgieron la mayoría de las orquestas y cantantes de salsa que se conocen hoy.

"Quedé contagiado con esto y me ha ido lo más bien; no tengo quejas", afirmó 'El Canario', quien en Nueva York fue reclutado a los catorce años para participar como bongocero en el grupo Chorolo y su Combo.

El joven músico prosiguió su carrera en otras orquestas como La Sonora del Caribe, la de César Nicolás, y La Típica 73, donde se quedó como el intérprete principal por varios años.

A finales de 1982, José Alberto decidió montar su propia orquesta, con la que grabó su primer disco, 'Típicamente', seguido de 'Canta Canario'.

El artista fue también precursor en la década de los años ochenta, junto con otros salseros, de la salsa romántica, y se destacó como sonero, un improvisador en los espectáculos, donde aprovechaba para irse en un duelo con otros cantantes como los fenecidos Cano Estremera o Lalo Rodríguez, y Domingo Quiñones.

José Alberto afirmó que "extraña" esos duelos, aunque no le gustaba cuando "se ponía muy personal": "Me salgo de los patrones al momento de cantar en vivo... soy un desordenado", admitió.