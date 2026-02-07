El futuro dominicano se escribe a puño y letra de su juventud

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

En una época dominada por titulares alarmantes que insisten en retratar a la juventud como una generación en declive, aún se alcanza a ver una luz al final del túnel.

En silencio y lejos de los reflectores, una nueva camada de jóvenes dominicanos apuestan no solo por la lectura, sino además, por la puesta en circulación de grandes piezas literarias.

Alci Polanco

En la sombra del autismo

Recibir un diagnóstico de autismo a la edad de 11 años no fue un impedimento para que Alci Polanco no solo triunfara como escritor, sino que además, se coronara como el primer autista dominicano en obtener una licenciatura.

El escritor, periodista y activista, diagnosticado bajo la condición del espectro, narra cómo después de 10 largos años publicó su libro autobiográfico: “En la sombra del autismo”, el cual es un pasaje por sus 30 años de vida.

Alci, ha dedicado su vida a la lucha por la inclusión y a demostrar ante la sociedad que no existen limitantes para un corazón esperanzado.

“Es una historia real de como luché con mi condición ante una sociedad que no conoce el valor, la determinación y el esfuerzo”, sostuvo.

Durante la entrevista realizada por el Periódico Hoy, Alci, revivió el momento en el que un compañero de estudios sustrajo su examen con la finalidad de entregarlo como si fuera suyo y al ver que Alci no accedía, intentó hacerlo tragar un sacapuntas.

Julio Salomón García

Enel, Dimensión X

Julio Salomón García, es médico general, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), militar y el autor del libro de ficción “Enel, Dimensión X”, publicado en el año 2022.

Además, agregó que tiene otros tres libros finalizados y espera este 2026 poder introducir en el mercado al menos uno de ellos.

El joven de 25 años de edad, oriundo de Las Charcas de Azua, narra que previo a la publicación del libro dudo si hacerlo o no debido a la poca cultura de lectura que existe en la demarcación a la que pertenece.

“Sentía que no tendría apoyo, pero un día perdí el miedo, decidí lanzarlo y realmente recibí más apoyo del que esperaba”, sostuvo.

Julio, quien asegura ser aficionado por las grandes obras literarias escritas por el exmandatario Joaquín Balaguer, concluyó esta entrevista incentivando a los dominicanos, jóvenes o no, que deseen escribir, a dar el primer paso, redactando la página número uno.

Julio José García

Más allá del caos, surge una esperanza

Con la intención de motivar a otros jóvenes a continuar creyendo y luchando por sus sueños, el abogado, líder comunitario y escritor dominicano, Julio García, puso en circulación “Más allá del caos, surge una esperanza”.

García, de 32 años, oriundo de Mendoza, Santo Domingo Oeste, también es presidente de la organización sin fines de lucro: Fundación Ayúdame a Crecer (Fundayuc).

Julio relató la satisfacción que siente al ver a los jóvenes de su comunidad leer y ser impactados por su libro.

¿Dónde conseguir los libros?

Cada uno de estos tres libros de jóvenes escritores dominicanos, está disponible a través de Amazon.

Enel, Dimensión X tiene un precio de 1,574 pesos, En la sombra del autismo en 1,510 y Más allá del caos, surge una esperanza tiene un costo de 2,204.