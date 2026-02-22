cómo gestionar tendencias virales, cultura organizacional y conflictos laborales en la empresa

Publicado por Rocio Paredes Creado: Actualizado:

Cada vez con más frecuencia, los líderes enfrentan situaciones derivadas de expresiones individuales asociadas a corrientes digitales —como los Terians— que trasladan dinámicas de identidad al espacio laboral. Lo que en redes puede ser una forma de pertenencia o autoexpresión, en la oficina puede convertirse en desconcierto, incomodidad o incluso conflicto. Ignorarlo no lo resuelve; sobredimensionarlo tampoco.

La clave está en cómo se gestiona.

Si usted lidera un equipo y esto está ocurriendo, su responsabilidad es actuar con claridad.

Primero, verifique si los valores y comportamientos esperados están claramente definidos y comunicados.

Segundo, traduzca esos valores en ejemplos concretos: ¿Qué significa profesionalismo aquí?, ¿Qué implica representar la marca?, ¿Qué límites existen respecto a presentación, uso de redes o interacción con clientes? Y tercero, converse. No desde el juicio, sino desde el marco organizacional: explique el propósito detrás de los lineamientos y alinee expectativas. Liderar la cultura es tomar decisiones oportunas para proteger el clima y la coherencia del negocio.

Si usted es compañero de trabajo, el llamado es a la madurez organizacional. Evite la burla, el señalamiento o el conflicto pasivo.

Si algo le incomoda, acuda a una conversación respetuosa o a los canales formales. El clima laboral es una construcción colectiva, y sostenerlo requiere responsabilidad compartida. La diversidad existe, pero también los acuerdos que permiten trabajar en equipo sin que las diferencias se conviertan en fracturas.

Y si usted es colaborador y se identifica con una tendencia o forma particular de expresión, es fundamental diferenciar su identidad personal de la identidad organizacional. Trabajar en una empresa implica representar un propósito colectivo que puede no abarcar todas las dimensiones individuales.

Antes de trasladar cualquier manifestación al entorno laboral, pregúntese si está alineada con la cultura declarada, con los estándares acordados y con la experiencia que la organización promete a sus clientes. La autenticidad es valiosa, pero en el trabajo convive con la responsabilidad profesional.

Desde Consultorio Laboral HOY buscamos guiar a líderes y equipos precisamente en este punto: Fortalecer culturas claras, coherentes y sostenibles. Cuando una organización comunica desde el inicio quién es, qué espera y qué no es negociable, atrae personas que realmente se identifican con su modelo y evita frustraciones posteriores.

Asimismo, que usted pueda elegir dónde trabajar también es una decisión estratégica para cada profesional: conviene evaluar si los valores, el estilo y las reglas de juego de la empresa son compatibles con la propia personalidad y visión.

Recuerde que las tendencias pasan, pero la cultura permanece.

¿Usted ha enfrentado esta u otra tendencia viral en tu empresa? Le invito a compartir experiencia, puede serle de utilidad a alguien más.