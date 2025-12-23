Kim Woo-bin y Shin Min-ah se casan tras casi una década de relación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los actores Kim Woo-bin y Shin Min-ah, protagonistas de uno de los romances más queridos dentro y fuera de la pantalla, dieron el “sí” en una ceremonia privada después de casi diez años de relación.

La pareja, que conquistó al público con su química en los k-dramas, decidió llevar su historia de amor a la vida real, convirtiéndose en noticia internacional y en tendencia entre los fanáticos del entretenimiento coreano.

Una boda íntima

El enlace se realizó en un ambiente reservado, lejos de los reflectores, con familiares y amigos cercanos. Aunque no se han revelado muchos detalles, la noticia ha generado una ola de mensajes de felicitación en redes sociales, donde los seguidores celebran el paso de los actores al matrimonio.

Una relación admirada

Kim Woo-bin y Shin Min-ah iniciaron su relación en 2015 y desde entonces se han mantenido como una de las parejas más sólidas del espectáculo coreano, apoyándose mutuamente en sus carreras y proyectos personales.