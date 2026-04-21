Laury Mesa une vallenato y música típica en su nuevo tema “Arrecha”

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La compositora Laury Mesa apuesta a la innovación y apertura musical a nuevos mercados en su nuevo tema “Arrecha”

“Arrecha” contó con la producción de El Chef Produciendo y la interpretación del acordeonista La Fiera Típica, artista al que Laury Mesa acompaña como manager y representante.

Este merengue forma parte del proyecto “Merengue Típico, La Evolución” un álbum de 14 temas inéditos que busca aportar una nueva propuesta dentro del ritmo, con sonidos renovados y composiciones actuales que responden a una visión moderna del merengue típico.

Laury Mesa

En este álbum participan las principales figuras de la música típica dominicana, bajo la producción general de Chico Mambo Productions.

“Arrecha” es un término usual en varios países de América del Sur con varios significados, entre los que se resaltan excitado, empoderado o enojado.

“Creo en la creación constante y en apostar a la innovación” expresa Mesa quien el pasado año 2025 compuso los temas “Si se enteran”, “Tu mejor amante”, ambos grabados por la Fiera Típica, así como la canción urbana “Chupa pa”, una contagiosa y colaboración realizada entre los artistas Bullin 47, El Rubio del Acordeón y La Fiera Típica.

Laury Mesa ha vivido importantes procesos y transformación y agradece que a través de la composición ha logrado crecimiento personal y profesional y relevo creativo como autora de letras.

Recientemente la compositora recibió un reconocimiento especial The City Paterson, otorgado por el concejal Luis Vélez, en una actividad que reunió a destacadas personalidades.