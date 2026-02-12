Fiera Típica y herederos de Tatico Henríquez llegan a acuerdo sobre difusión de música

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El acordeonista Cristhofher Reyes conocido como “La Fiera Típica” y varios herederos de Tatico Henríquez, lograron acuerdos favorables, que permiten que el joven acordeonista continúe interpretando y difundiendo varios merengues del fenecido compositor.

Tras mostrar permisos y pagos correspondientes, el equipo laboral y legal de La Fiera Típica, demostró que existían acuerdos previos, con los que se permitía difundir tres obras musicales de Henríquez, número de temas que se ampliarían, luego de esta conciliación, mediante los permisos requeridos.

El acuerdo logrado permitirá que además de los merengues “Nonito en la Loma”, “La Jigüera” y “Mi Mujer de Oro”, el intérprete de “Mama Mela”, podrá realizar otros temas de Tatico Henríquez, manteniendo vivo el legado y música, del prolífero acordeonista.

Desde su lanzamiento en la música, La Fiera Típica, cuenta con un repertorio amplio de temas inéditos, los merengues de Henríquez son solicitados por los seguidores “derechos” de la música típica, en algunas de las presentaciones del joven músico.

La Fiera Típica, actualmente nominado como Revelación del Año en los premios Soberano, estuvo acompañado de Manny Rodríguez, inversionista y manager de su proyecto musical, Laury Mesa, road manager del artista y su abogado, Domingo Belliard.

Al comparecer la mañana de este jueves al Palacio de Justicia de esta ciudad, se pudo comprobar que La Fiera Típica, había realizado pagos a los herederos, dejando claro el compromiso del artista con su desempeño musical y respeto a la trayectoria de Tatico Henríquez.

Tema nuevo “13 de Febrero”

En medio de la situación legal, ya resuelta y apostando a los temas inéditos, La Fiera Típica estrenó hoy su nuevo merengue “13 de Febrero” de la autoría de la compositora Laury Mesa, quien también realizó los arreglos del tema.

“13 de Febrero” es un tema de desamor que narra la separación de las parejas, previo a la celebración del día de San Valentín.