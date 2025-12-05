Lena Dardelet y Riccie Oriach despiden el año con “Pa’ Que Bailemos”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La escena musical independiente dominicana nos regala una colaboración que encapsula perfectamente la frescura, el atrevimiento y la riqueza que viene definiendo el movimiento local.

Los artistas Lena Dardelet y Riccie Oriach unen fuerzas en un mambito moderno, vibrante y seductor titulado “Pa Que Bailemos”. Producido en Santo Domingo, se siente como un abrazo entre la tradición caribeña y la sensibilidad contemporánea.

El tema es una mezcla de suave y sensual, pero con un pulso irresistible de baile y fiesta. Bajo la producción musical de Elliot Justo, se captura la esencia de Lena — inclinada hacia fusiones atrevidas, texturas oníricas y un lirismo intuitivo— fundiéndose de manera natural con el carisma de Riccie.

El resultado es una canción que eleva el sabor dominicano sin caer en clichés, y que invita a moverse mientras mantiene una atmósfera íntima y juguetona.

La letra fluye entre el español y el francés, construyendo un relato donde el deseo y el ritmo se entrelazan: “Yo encima del beat, tú encima de mí / Te quiero cerca ven ma cherie.”

El video musical, dirigido por Eric Álvarez y producido por Guerrero Filmworks, amplifica el universo sonoro con una celebración y estética de surrealismo dominicano: un juego visual donde predominan los colores primarios y símbolos cotidianos del Caribe —el abanico, el motor, la silla plástica, el carrito de yun yun. Es una celebración de lo dominicano desde su imaginería más pura, convertida en arte.

“Pa Que Bailemos” reafirma que la música local sigue expandiendo fronteras sin perder su raíz.

Disponible en todas las plataformas el 5 de diciembre de 2025.