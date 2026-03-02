Música
Luisanna La Seductora se consolida con el tema “Siempre Happy”
“Siempre happy” no solo ha obtenido una notable aceptación en plataformas digitales, y otros medios de comunicación y presentaciones en vivo, sino que se consolida como una de las propuestas urbanas dominicanas con mayor proyección internacional en la actualidad.
La artista urbana Luisanna, conocida como La Seductora, continúa expandiendo su carrera a nivel internacional con su más reciente sencillo, “Siempre Happy”, en colaboración con Gran Memin, logrando conectar con audiencias tanto en algunos países de Europa, así como en la República Dominicana, una fusión contagiosa, el cual lleva un mensaje positivo.
La química artística entre Luisanna y Gran Memin ha generado una respuesta orgánica del público, impulsando su posicionamiento en nuevos mercados y fortaleciendo su presencia en la escena global.
Logro internacional
Como resultado directo de este éxito y de su creciente visibilidad internacional, Luisanna ha sido seleccionada por una compañía franco-española para formar parte de un documental internacional. Además, su música será utilizada en el corte de una película europea, interpretando el tema que acompañará una escena clave dentro de la producción cinematográfica. Este logro marca un antes y un después en su carrera, consolidándose como una artista dominicana que cruza fronteras y se integra en proyectos audiovisuales de alcance internacional.
Sobre la artista
Nacida en Baní, República Dominicana y residente en París, Francia, Luisanna Pimentel inició su camino artístico tras obtener el primer lugar en el concurso de canto “Haz tus sueños realidad”, donde conquistó tanto al público como al jurado. Desde entonces, su disciplina, preparación y visión estratégica han sido pilares fundamentales en su desarrollo profesional.
Recientemente obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas, fortaleciendo así su perfil profesional y demostrando que combina talento artístico con formación académica. Este logro reafirma su visión empresarial dentro de la industria del entretenimiento y su capacidad para proyectarse estratégicamente en mercados internacionales.
A lo largo de su trayectoria ha demostrado versatilidad musical, posicionando diversos temas dentro del género urbano y realizando colaboraciones que han fortalecido su identidad artística. Sin embargo, es con “Siempre Happy” que marca oficialmente una nueva etapa: internacionalización, madurez artística y expansión de marca.
Con carisma, seguridad escénica y una identidad sólida, Luisanna la Seductora no solo representa el talento dominicano, sino una propuesta competitiva, preparada y exportable, lista para conquistar escenarios internacionales.