Nueva directiva en “La Vie En Rose Brunch”, integrada por dominicanas en EE. UU.

Nueva York. La entidad “La Vie En Rose Brunch”, integrada por féminas dominicanas en Estados Unidos, que organiza “Leaders Creating Leaders”, consolidó así una alianza que une el liderazgo empresarial con el servicio altruista en favor de las causas más sensibles de nuestra comunidad.

La entidad presentó su nueva directiva y seleccionó al empresario y líder comunitario Roberto Rojas como su padrino.

“Leaders Creating Leaders” nació de los desafíos que enfrentan los pequeños negocios en la diáspora latina, impulsando el crecimiento sostenible a través del liderazgo colaborativo, la mentoría estratégica y la visión compartida, como motores de transformación económica y social.

Bajo el inspirador lema “Mujeres Diseñadas para Influir”, la cuarta edición de “La Vie En Rose Brunch” se proyecta como una plataforma de exaltación del liderazgo femenino, destacando a mujeres sobresalientes en múltiples áreas del ejercicio profesional y del servicio público, al tiempo que promueve valores de empoderamiento, equidad y transformación social.

Nueva directiva

El esperado brunch benéfico se celebrará el próximo 1 de marzo de 2026 en el prestigioso salón de eventos Macaluso’s, ubicado en la ciudad de Hawthorne, Nueva Jersey, donde se congregarán líderes comunitarios, empresarios, autoridades electas e invitados especiales, en una jornada de reconocimiento y solidaridad.

En esta edición, se rendirá homenaje a 50 mujeres influyentes en categorías que abarcan liderazgo empresarial, salud, educación, comunicación, innovación, impacto social, asuntos legales, moda, belleza, administración pública y desarrollo comunitario, destacando la diversidad de talentos que enriquecen nuestra sociedad y fortalecen el tejido social. La conducción estará a cargo de Blanca Vargas y Carlos Martínez.

La designación de Rojas se produjo en presencia de destacadas personalidades del ámbito profesional, comunitario y empresarial, quienes celebraron su elección como un reconocimiento a su trayectoria de trabajo constante, solidaridad activa y compromiso con la diáspora dominicana, tanto en Nueva York como en la República Dominicana.

Por su parte, el líder comunitario expresó: “Agradezco que me hayan tomado en cuenta para un evento que representa una de las causas más nobles que puede abrazar cualquier familia.

“Como hombre pro-mujer y pro-familia, lo asumo como un compromiso más dentro de nuestro deber de servicio y responsabilidad patriótica”, expresó.