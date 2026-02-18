Marcel Piel Morena presenta su versión en bacharengue de “Jaime”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La artista popular Marcel Piel Morena presentó su versión en bacharengue del tema “Jaime”, canción original de Yailin La Más Viral, apostando a una fusión que combina la pasión de la bachata con la energía vibrante del merengue.

Con esta propuesta, la intérprete ofrece una adaptación fresca y bailable, manteniendo la esencia urbana del tema, pero llevándola al terreno del merengue tradicional.

La artista explicó que decidió respetar la fuerza de las letras urbanas, dándole un giro musical que conecta con sus raíces tropicales, integrando instrumentos y arreglos propios del merengue sin perder la actualidad del concepto original.

Marcel Piel Morena

El proyecto fue trabajado con un equipo profesional encabezado por Clip Make en la dirección, mientras que la estrategia estuvo a cargo de Clicks Marketing.

La producción ejecutiva contó con el respaldo de Producciones Mar. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, entre ellas Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music.

La organización y administración de su música y regalías está bajo la responsabilidad de Serearte Ramírez, entidad que acompaña el desarrollo y la proyección de su carrera artística.

Marcel Piel Morena continúa consolidando su presencia en la industria musical dominicana, con una trayectoria marcada por presentaciones en todo el territorio nacional y una agenda activa de actividades artísticas. A lo largo de los años ha mantenido vigencia en los escenarios, adaptándose a nuevas tendencias sin perder su identidad dentro de la música tropical.

Con esta versión de “Jaime”, la artista reafirma su compromiso de seguir innovando, fusionando lo urbano con lo tradicional y aportando propuestas que conecten con diferentes públicos, fortaleciendo así su posicionamiento dentro del mercado musical.