Qué es el Ramadán y qué se hace durante este mes sagrado del islam

El Cairo. Cientos de millones de musulmanes de todo el mundo han recibido ya la noticia del avistamiento de la luna creciente que señala que mañana miércoles 18 dará comienzo el mes sagrado de ramadán, durante cuyas horas de sol deberán abstenerse de comer, beber, fumar y realizar prácticas sexuales, además de evitar críticas e insultos.

Las autoridades religiosas de varios países de mayoría musulmana -encabezados por Arabia Saudí, que acoge la ciudad sagrada de La Meca- han anunciado ya que el 18 comenzará este período de recogimiento y de reuniones familiares y con amigos.

Siguiendo la estela saudí, el Comité de Avistamiento de la Media Luna del Ministerio de Dotaciones de Catar y la Corte Presidencial de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron también que será mañana el primer día del mes del ayuno, al igual que en Kuwait, Líbano, Palestina, Baréin, Yemen y Sudán.

Otros países, como Egipto, Siria, Jordania y Omán han convocado al ayuno a partir del jueves 19, un hecho común en una religión que carece de autoridades centrales.

Un musulmán lee el Corán en una mezquita durante el Ramadán en Peshawar (Pakistán), en una imagen de archivo.EFE/Bilawal Arbab

Entre la salida y la puesta de sol del noveno mes del calendario lunar islámico, los creyentes se comprometen a guardar ayuno y entregarse a la reflexión para conmemorar la primera revelación divina del profeta Mahoma, fechada en el año 610 en la cueva de Hira, situada en la actual Arabia Saudí, a escasos tres kilómetros de La Meca.

Cumplir con el ayuno de Ramadán (práctica a la que se denomina ‘swam’) constituye uno de los cinco pilares del Islam, junto con tener fe en Dios como única divinidad (‘shahada’), rezar las oraciones diarias (‘salat’), ofrecer limosna (‘zakat’) y realizar al menos una vez en la vida la peregrinación a La Meca (‘hach’).

De las obligaciones religiosas de este periodo pueden quedar exentas personas de avanzada edad, con problemas de salud, menstruando o en situaciones posparto, viajeros, embarazadas y niños.

Pero la mayoría de estas exenciones requieren ser compensadas en las semanas posteriores al tiempo de ayuno habitual.

Imagen de archivo de fieles musulmanes durante su peregrinación a la Meca.EFE/ASHRAF AMRA

¿Qué se hace durante este mes sagrado del islam?

Una vez iniciado el mes de ramadán (en minúscula cuando se refiere al mes, con mayúscula cuando se refiere a la festividad religiosa), al esconderse el sol se celebrará el ‘iftar’, la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario, por lo general en compañía de familiares y amigos.

En muchos países de mayoría musulmana, buena parte de la actividad social en este periodo se concentrará durante las últimas horas del día, en un ambiente festivo posterior a la ingesta del ‘iftar’.

Además, en estas fechas son muchos quienes adoptarán la costumbre de madrugar -o trasnochar- para tomar el ‘suhur’, la primera comida del día, que sirve para nutrirse e hidratarse antes del amanecer.

El atardecer del jueves 19 o el viernes 20 de marzo, dependiendo del avistamiento de la luna nueva, tendrá lugar el Aíd al Fitr, la fiesta del fin del ayuno, que acostumbra a alargarse durante dos o tres días.

Acompañada por banquetes, regalos para los niños y viajes, el Aíd al Fitr es una de las principales festividades musulmanas, junto con el sacrificio del cordero del Aíd al Adha, celebrado 70 días después del fin de Ramadán.