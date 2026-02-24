Messiah estrena “Dios, Patria y Libertad”, una poderosa canción que llama al cambio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un momento donde el debate social y la identidad nacional ocupan un lugar central dentro de la conversación pública, el artista urbano Messiah presenta “Dios, Patria y Libertad”, una canción cargada de fortaleza, poder y conciencia que invita a la reflexión colectiva desde la música.

Reconocido como uno de los artistas más versátiles de la escena dominicana, Messiah pone de relieve cada fibra emocional a través de una interpretación intensa que permite al oyente conectar con la indignación y el dolor que atraviesan su lírica.

Un dolor que nace de la experiencia de ser dominicano y observar cómo, año tras año, los sectores más vulnerables continúan siendo afectados por dinámicas estructurales que perpetúan la desigualdad.

Lejos de limitarse a la denuncia, el tema funciona como un llamado a la conciencia individual y colectiva, apostando por el cambio como un proceso que inicia desde cada ciudadano.

En este sentido, “Dios, Patria y Libertad” se convierte en una pieza que trasciende lo musical para invitar a la introspección sobre el valor de la soberanía, el peso de los símbolos nacionales y la responsabilidad compartida en la construcción de un mejor país.

Messiah

El sencillo formará parte de Trapeando Vol. 1, la próxima producción discográfica de Messiah, pautada para estrenarse el 27 de febrero, en conmemoración del Día de la Independencia Dominicana.

El proyecto busca capturar la esencia del trap dominicano desde una perspectiva auténtica, integrando nuevas voces emergentes de la escena urbana local y destacando la evolución del movimiento dentro del panorama latino.

Con este lanzamiento, Messiah reafirma su compromiso con representar la voz de su generación, utilizando su plataforma artística no solo como medio de expresión, sino también como herramienta para inspirar conciencia, orgullo cultural y esperanza de progreso.