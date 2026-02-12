Explosión de tubería en Santiago: qué zonas resultaron afectadas y qué ha hecho la Coraasan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Varios sectores de la provincia de Santiago quedaron sin el suministro de agua potable luego de que este miércoles se produjera una avería en una tubería de 20 pulgadas, ubicada en la marginal de la autopista Duarte, próximo a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), como consecuencia de las excavaciones que se realizan por los trabajos del Monorriel.

Entre las zonas afectadas, según comunicó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), figuran El Embrujo I, II y III, La Rosaleda, reparto Imperial, Villa Olga, La Española y reparto Ilusión.

También está Villa María, Villa del Norte, barrio de los Militares, avenida Rafael Vidal, Jardines del Este, Las Carmelitas, La Moraleja y Los Álamos, las cuales recibirán el suministro de manera paulatina una vez concluyan los trabajos.

De igual forma, el director de Acueductos de la institución, ingeniero Elwin Rodríguez, afirmó que el servicio será restablecido inmediatamente concluyan los trabajos.

Rodríguez explicó que las brigadas de la institución potabilizadora trabajan en coordinación con el equipo que está a cargo de la construcción del sistema de transporte ferroviario en esa zona.