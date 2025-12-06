Nairoby Duarte trae alegría en Navidad con versión merengue de All I Want for Christmas Is You

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Otra vez la cantante y compositora Nairoby Duarte mueve el mundo de la música, esta vez en esta época navideña, en la que la talentosa vocalista lanzó una versión en español y en el ritmo de merengue de la canción All I Want for Christmas Is You (Todo Lo Que Quiero Eres Tú), que interpreta la estadounidense Mariah Carey.

La dominicana, además, presentó un audiovisual del tema que ha tenido gran aceptación en YouTube y otras plataformas digitales y en redes sociales, en el que la acompaña un grupo de jóvenes voces en ascenso, dando a conocer la calidad interpretativa que le caracteriza.

La intérprete de temas como “Otra mujer”, en género bachata, y la balada “Imagino”, quien recientemente tuvo gran éxito en su primer concierto como solista junto a reconocidos artistas del país, manifestó su regocijo con esta nueva interpretación aplatanada con un toque de góspel al inicio, pero con la alegría del ritmo autóctono dominicano, de una canción que por varios años ha permanecido entre las más escuchadas del mundo.

“Nos inspiramos en este tema hermosísimo, pegado por muchos años como número uno en Navidad. Creamos una versión dominicanizada y hemos visto la recepción del público, que la baila y la disfruta con mucho amor, ya que al cantarla no hay forma de que no te mantengas sonriendo por esa sensación que te transmite la música y las letras”, resaltó Duarte.

En tanto, la cantautora adelantó que viene con nuevos proyectos este 2026, con nuevos temas y un concierto a mayor escala, en el que interpretará sus temas inéditos y otras reconocidas canciones para el deleite del público.

Para disfrutar de este nuevo tema pueden acceder a las plataformas digitales y las cuentas oficiales de la artista @Nairobyduarteoficial.