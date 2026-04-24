Carlos Vives y Juan Luis Guerra sellan su amistad de décadas con “Buscando el mar”

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Ciudad de México. Carlos Vives y Juan Luis Guerra llevan décadas siendo amigos, pero no habían lanzado una canción en conjunto hasta hoy, con la llegada de “Buscando el mar”.

“Era el momento perfecto y todo tiene su hora debajo del cielo”, dijo Guerra el lunes en una entrevista por videollamada desde Santo Domingo. “Yo creo que era el momento esencial y perfecto para nosotros cantar juntos”.

“Para mí es completar mi álbum familiar”, agregó Vives desde Montreal. “Yo pienso que los que hablamos y los que cantamos en español somos una sola familia”.

Vives recordó escuchar la música de Guerra en su natal Santa Marta, donde el baile y el merengue son vitales, y hasta donde llegó la música de Guerra deslumbrándolos.

Carlos Vives y Juan Luis Guerra

“Fue maravilloso para nosotros”, dijo el astro colombiano. “Para mi esposa y para mí su música es como un encuentro, siempre es un encuentro, siempre nos da alegría cuando suena una canción de Juan”.

Guerra a su vez recordó la forma en la que quedó deslumbrado por la cumbia colombiana en su juventud cuando estudiaba música en Berklee, Estados Unidos.

“Yo tenía un compositor que me gustaba mucho, se llamaba Charles Mingus, un bajista famoso, y me acuerdo que uno de sus álbumes se llamaba ‘Cumbia & Jazz Fusion’ que me llamó muchísimo la atención”, recordó al tiempo que se dijo fan de la música de Vives.

“He venido admirando la música y la trayectoria de Carlos por mucho tiempo”, señaló.