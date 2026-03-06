PAK Productions regresa con la 4ta edición de “Cuando el amor sonaba así” en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras tres ediciones agotadas, la experiencia musical que revive las baladas pop románticas de los 90 y 2000 vuelve a Hard Rock Café Santo Domingo este 22 de mayo.

El uruguayo Khris Joe regresa como protagonista, acompañado de invitados especiales y sorpresas que prometen sorprender al público.

Un encuentro generacional que combina nostalgia, calidad y experiencias que despiertan recuerdos inolvidables, reafirmando la filosofía de PAK Productions de ofrecer eventos únicos y memorables.

Las entradas estarán disponibles próximamente en

https://ticketmax.org/evento/233361/