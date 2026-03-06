Música en vivo
PAK Productions regresa con la 4ta edición de “Cuando el amor sonaba así” en Santo Domingo
La empresa anuncia nueva función en Hard Rock Café Santo Domingo el 22 de mayo
Tras tres ediciones agotadas, la experiencia musical que revive las baladas pop románticas de los 90 y 2000 vuelve a Hard Rock Café Santo Domingo este 22 de mayo.
El uruguayo Khris Joe regresa como protagonista, acompañado de invitados especiales y sorpresas que prometen sorprender al público.
Un encuentro generacional que combina nostalgia, calidad y experiencias que despiertan recuerdos inolvidables, reafirmando la filosofía de PAK Productions de ofrecer eventos únicos y memorables.
Las entradas estarán disponibles próximamente en
https://ticketmax.org/evento/233361/